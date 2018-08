Poliisi puuttuu humalassa pyöräilyyn vain harvoin – maistissa ajamisesta tulee rikos vasta kun aiheuttaa vaaraa muille

Nyt on menny mahottomaksi, kun kaksi pyöräilijää ajaa nokkakolarin. Jos molemmat ovat olleet selvinpäin, otaksun, jotta kumpikin mietti kumpaa puolta ohittaa ja molemmat ohittivat samaa puolta. Ne liikennesäännöt kannattaisi kerrata myös pyöräilijän. Ihan eri asia on ollut, jos molemmat ovat olleet humalassa. Kyllä olen sitä mieltä, jotta pyöräillessä kannattaa harkita ja kokeilla pystyykö ajamaan pyörällä. Jos vähänkään epäilyttää, ni pyörä parkkiin ja taksilla kotia.

Olen huomannut, jotta ihmistungoksessa moni ajaa mutkitellen kävelijöiden ohi. Siinä myös voi käydä pahasti niin pyöräilijälle kuin kävelijällekin. Minä' työnnän aina pyörää, jos ihmisiä on tungokseen asti kävelemässä, siis työnnän pyörää, vaikka olisin vesiselvä, sillä jalankulkija voi yhtäkkiä tehdä ns. äkkikäännöksen ja se on siinä.