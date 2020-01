Poliisi aloittaa esitutkinnan Tuiran kellariasunnoista – asunnot asetettiin käyttökieltoon marraskuussa

Poliisi ryhtyy tutkimaan Tuiran kellariasuntoja.

Oulun kaupungin rakennuslautakunta päätti joulukuussa pitää voimassa kellariasunnoille asetetun käyttökiellon, minkä lisäksi se päätti tehdä asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Oulun poliisista kerrotaan, että poliisi on päättänyt aloittaa asiassa esitutkinnan.

– Esitutkintaviranomaisena poliisin on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty, sieltä perustellaan päätöstä.

Tapausta tutkitaan rakentamisrikkomuksena, mutta rikosnimike saattaa esitutkinnan aikana tarkentua tai muuttua.

Maankäyttö- ja rakentamislain mukaan rakentamisrikkomuksesta voi saada sakkoja. Siitä tuomitaan esimerkiksi silloin, jos aloittaa rakentamisen ilman maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta.

Rakennusvalvonta ja palotarkastaja tekivät marraskuun lopulla tarkastuksen Valtatie 25:ssä sijaitsevaan kiinteistöön, jonka kellaritilat asetettiin välittömästi käyttökieltoon.

Rakennusvalvonnan mukaan asunnoille ei oltu haettu rakennuslupaa ja ne oli rakennettu vastoin useita lakeja ja pykäliä, minkä lisäksi ne eivät olleet asukkaille terveellisiä eivätkä turvallisia. Niissä oli puutteita muun muassa paloturvallisuudessa.

Valtatie 25:n rakennusluvan mukaan sen kellarissa saisi olla vain irtaimistovarastoja, taloyhtiön sauna ja teknisiä tiloja. Se määrättiin saattamaan kellaritilat rakennusluvan mukaiseen kuntoon viime perjantaihin mennessä. Lisäksi kiinteät kalusteet määrättiin poistettaviksi sekä sähkö- ja lvi-asennukset kehotettiin tekemään välittömästi turvallisiksi.

Rakennusvalvonta teki kerrostaloon uuden tarkastuksen tämän viikon maanantaina. Se ei asian käsittelyn keskeneräisyyteen vedoten kommentoinut tuolloin sitä, oliko tilat todella saatettu vaadittuun kuntoon.

Jos Valtatie 25 ei ollut noudattanut annettuja kehotuksia, asia voidaan viedä uudelleen rakennuslautakuntaan.

Se voi päättää esimerkiksi siitä, että kiinteistön omistajalle asetetaan uhkasakko määräysten noudattamisen tehostamiseksi. Kellari voidaan myös saattaa rakennusluvan mukaiseen kuntoon kaupungin voimin kiinteistön omistajan kustannuksella.

