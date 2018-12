Poliisi aikoi huutokaupata metsähanhen lihoja autotallissa Muhoksella, perui tapahtuman viime tingassa – "Tutkinnan ja tarkempien selvityksen vuoksi"

Tässä poliisi pelkän epäilyksen perusteella yritti myydä takavarikoitua omaisuutta. Kuinkahan monta tapausta esimerkiksi ampuma-aseiden väliaikaisissa haltuunotoissa on päättynyt huutokauppameklarin asaran kopautukseen? Tiedän useammankin henkilön joiden aseluvat on väliaikaisesti peruttu ja tutkinnan aikana aseet ovat "hävinneet" poliisin huostasta. Luvat on näissä sittemmin jätetty peruuttamatta mutta aseita eiole saatu takaisin. Pöytäkirjojen puutteessa laitoksella levittelevät käsiään kun ei ole todisteita mistään.