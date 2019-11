Pokkitörmällä on käyty koulua 188 vuotta ja kasvatettu myös presidenttejä – Kyösti Kalliota ei koulu kiinnostanut: "Hän joutui usein karsseriin, jonne pahimmat pojat pantiin miettimään tekojaan"

Oulun Lyseon lukio on kasvattanut presidenttejä, ja lisäksi se on arvorakennus. Nyt Oulun päättäjien on viitoitettava koulun tulevaisuutta. Kaupunginvaltuustoa informoidaan remonttihankkeesta maanantaina.

”Vuonna 1829 ruvettiin rakentamaan, ja on nyt saatu valmiiksi kaunis ja komia kaksi-vuoninkinen kivihuonet, jonka ylävuoninki on itse Skoulun tarpeeksi, alavuoningissa on Skoulun Rehtorille asuin huoneita, ja kartanolla tarpeelliset ulkohuoneet puusta. Nämä rakennukset maksavat 48 000 Ruplaa Paperi rahaa.”