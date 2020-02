Pohjois-Pohjanmaan museon kellarikerros jouduttiin sulkemaan – tutkimuksissa löydettiin terveydelle vaarallisia rakennusmateriaaleja

Pohjois-Pohjanmaan museon kellarikerros on jouduttu sulkemaan. Tulevaan peruskorjaukseen liittyvissä tutkimuksissa kellarissa havaittiin terveydelle vaarallisia rakennusmateriaaleja, muun muassa asbestia ja pah-yhdisteitä.

Kellari otettiin pois käytöstä torstaina, kun ensimmäiset tutkimustulokset saapuivat. Sulkeminen tehtiin varotoimenpiteenä, kertoo projektipäällikkö Raimo Vittaniemi Oulun kaupungin Tilapalveluista.

– Tutkimukset on aloitettu viime vuoden joulukuussa. Torstaina saatiin ensimmäistä kertaa väliaikatietoja, jonka jälkeen kellari suljettiin käytöltä turvatoimenpiteenä, Vittaniemi kertoo.

Näytteitä on otettu kellarista hänen mukaansa kymmenittäin. Maanantaina jatkuvien tutkimusten seuraava tehtävä on selvittää, missä terveydelle haitallisia aineita tarkalleen ottaen sijaitsee, ja kuinka paljon niitä on.

– Asia vaatii erittäin tarkkaa tutkimusta.

Miten käy suosittujen näyttelyjen?

Siitä kauanko kellari on poissa käytöstä, ei ole vielä tietoa. Siellä sijaitsevat museon suositut Kakaravaara- ja Koiramäki-näyttelyt. Kellarissa on myös luentosali.

– Asia on erittäin harmillinen. Meillä on kellarissa tämän hetken suosituin näyttely, Kakaravaara. Myös hiihtolomaviikoilla on tulossa paljon tapahtumia. Mitään riskejä ei kuitenkaan haluta ottaa, varsinkin kun on kyse lapsille suunnatusta toiminnasta, toteaa museo- ja tiedekeskus Luupin johtaja Jonna Tamminen.

Hänen mukaansa maanantaina museolla aletaan miettimään, etsitäänkö näyttelyille esimerkiksi korvaavia tiloja.

Tilanteesta tietoa lähitulevaisuudessa

Nyt tehtävät tutkimukset ovat osa laajaa kokonaisuutta, jossa tutkitaan kaikki museo- ja tiedekeskus Luupin rakennusten (Pohjois-Pohjanmaan museo, Tietomaa, pääkirjasto) kunto tulevia peruskorjauksia varten. Asiaa hoitamaan on perustettu hankeselvitysryhmä.

Raimo Vittaniemen mukaan tarkempaa tietoa museon tilanteesta saadaan lähitulevaisuudessa.

– Mitään korjaustöitä ei voida tehdä rakennuksessa ennen kuin haittayhdisteet on poistettu, hän toteaa.

Museon muita kerroksia on turvallista käyttää, Vittaniemi sanoo.

– Tähän mennessä tehdyissä tutkimuksissa Museon muista kerroksista ei ole tullut vastaan sellaista, että koko rakennus pitäisi sulkea.

Hänen mukaansa vuonna 1931 käytetyt rakennusmateriaalit sisälsivät yleisesti haitta-aineita.