Plussalle kiivennyt lämpötila pitää Oulun kunnossapitoväen kiireisenä – koko kalusto liikkeellä

Hönttämäessä ei ole auraajaa näkynyt pyöräteillä. Lumen aurausraja on muutama sentti, auraaja odottaa 2-3vrk että on tullut tarpeeksi. Jos tarkkoja ollaan loskalunta on 10-15 cm kun asfaltista mittaa, joten jos onnettomuus sattuu lasku urakoitsijalle.