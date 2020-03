Pitäisikö valtion auttaa taantuvilla alueilla asuntonsa arvon menettäneitä? – "Asuntojen purkamistuki olisi osa välttämättömän rakennemuutoksen tukea"

Edellisissä kirjoituksissa on hyvin kirjoitettu syrjäseutujen asunnoista.

Mahdollisuus niiden korjaukseen ja esim.lämmitys systeemien uusimiseen on oltava ja valtion on se huolehdittava lainoituksella/takauksilla ja kiinteistöveron muutoksilla .

Eikä missään tapauksessa mitään keinotekoisia korvauksia asunnon hintaan, se ei saa olla asuntobisneksien tukemista.

Kymmeniä vuosia on ihmiset joutuneet naulaamaan ovet ja ikkunat laudoin,kun ovat lähteneet työnperässä muualla, ei se siitä miksikään muutu,eikä kukaan ole sitä heille korvannut silloinkaan.

Sillä voi tulla vielä aika,jolloin kunnioitetaan sodanjälkeisiä asutustilallisten asutus malleja.

Jolloin tärkeämpää on katto päänpäällä ja ruokaa omasta maatilkusta.