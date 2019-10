Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkyselle luettiin Oulussa syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – paikalla paljon yleisöä

Perussuomalaisten kansanedustaja ja Oulun kaupunginvaltuutettu Sebastian Tynkkyselle luettiin torstaina aamulla syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Oulun käräjäoikeudessa.

Tynkkynen oli sosiaalisessa mediassa kutsunut kannattajiaan tulemaan Oulun käräjäoikeuteen, jossa käydään Tynkkysen mielestä "sananvapausoikeudenkäynti".

Aamulla paikalle kerääntyikin melko runsaasti väkeä, joista suurin osa oli nuoria.

Ilman oikeusavustajaa oikeuteen saapunut Tynkkynen pyysi aluksi tuomioistuimelta lupaa kuvata koko oikeudenkäynti kännykällään.

Lain mukaan lupa oikeudenkäynnin tallentamiseen voidaan myöntää muun muassa silloin, jos kaikki oikeudenkäynnin osalliset antavat siihen suostumuksensa. Syyttäjä vastusti Tynkkysen pyyntöä.

Oikeus epäsi kuvauspyynnön. Se perusteli päätöstään sillä, ettei syyttäjä antanut suostumustaan ja sillä, että oikeuden mielestä kuvaamisesta aiheutuisi lisäksi haittaa oikeuskäsittelyn häiriöttömälle kululle.

Käsittelylle on varattu aikaa torstai. Päivän mittaan selviää, antaako oikeus tuomionsa käsittelyn päätteeksi vai myöhemmin niin sanottuna kansliatuomiona.

Jutussa on kyse Tynkkysen 23. maaliskuuta vuonna 2016 Facebook-sivullaan julkaisemasta kirjoituksesta ja kuvasta. Syyttäjän mukaan siinä panetellaan islaminuskoa tunnustavia heidän uskontonsa perusteella.

Facebook-viestissään Tynkkynen jakoi myös kuvan, johon on koottu Euroopassa tehtyjen veristen terrori-iskujen tekijöiden kasvokuvat. Jokaisen kuvan alareunassa on sana "muslimi".

Kansanedustaja Sebastian Tynkkysen (ps.) facebook-kirjoituksista käydään oikeudenkäyntiä Oulun käräjäoikeudessa.

Syyttäjän mukaan Tynkkynen on pitänyt tätä kuvaa sivuillaan eli "yleisön saatavilla" ainakin tammikuun lopulle vuoteen 2018.

– Tynkkysen islaminuskoisesta ihmisryhmästä esittämä näkemys on harkittua, luonteeltaan rasistista ja panettelevaa vihapuhetta, joka kohdistuu yleisesti kaikkiin muslimeihin ja on omiaan herättämään halveksuntaa ja jopa uskonnolliseen suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa islaminuskoista ihmisryhmää kohtaan, haastehakemuksessa kirjoitetaan.

Kihlakunnansyyttäjä Kirsi Männikkö katsoo, että Tynkkysen on "täytynyt ymmärtää, että hänen laatimansa kuvan ja tekstin yhteys on niin kiinteä, että yleisö käsittää sen tarkoittavan kaikkien islaminuskoisten olevan terroristeja."

Sebastian Tynkkynen myöntää julkaisseensa Facebook-kirjoituksen kuvineen, mutta kiistää jyrkästi syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Tynkkynen oli Facebook-postinsa julkaisun aikana perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja ja sittemmin Oulun kaupunginvaltuutettu.

Syytteen mukaan Tynkkysen käyttämät "rasistiset ja stereotyyppiset ilmaisut eivät nauti sananvapauden suojaa eikä niiden esittämiseen ole ollut muutakaan hyväksyttävää syytä.

Syyttäjä vaatii Tynkkyselle vähintään 60 päiväsakon sakkorangaistusta sekä poistamaan ja hävittämään yleisön saatavilta kyseinen Facebook-kirjoitus.

Tynkkysen mielestä syyttäjä pitää yleisöä idioottina

Tynkkysen mukaan syyttäjän väite islaminuskoa tunnustavan ihmisryhmän panettelusta on mielivaltainen ja epälooginen.

– Tässä kohtaa osoitetaan selvästi vääräksi se väite, että islamilla ja terrorismilla ei olisi yhteyttä. Koraanin ja käytännön tapahtumien perusteella on selvää, että yhteys löytyy, hän selitti oikeudelle.

Tynkkysen mielestä tämä syyttäjän näkemys tarkoittaa käytännössä sitä, että syyttäjä pitää yleisöä idioottina.

– Syyttäjän väite sisältää ajatuksen, että kaikille ihmisille tulisi sellainen kuva, että kaikki islaminuskoiset olisivat terroristeja. Kuinka moni yleisöstä on eri mieltä syyttäjän väitteen kanssa, Tynkkynen kysyi ja pyysi eri mieltä olevia yleisön edustajia istuntosalissa nostamaan kätensä ylös.

Käsiä nousi useita.

– Päivitykseni konteksti on hyvin selkeä. Siinä yritetään puhua vain siitä, että islamilaiseen maailmankuvaan itsessään kuuluu linkkiyhteys terrorismiin.

Tynkkynen valotti oikeudelle Facebook-julkaisunsa taustoja kertoen, että hän oli tuohon aikaan Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja ja halusi poliitikkona käyttää sananvapauttaan, ottaa kantaa asioihin.

– Sanonpa senkin, että missään nimessä en pidä kaikkia maailman muslimeja pahoina tai terroristeina.

Tynkkysen mukaan syytteen tuonut Facebook-päivitys ei ole enää Facebookissa yleisön saatavilla. Hän on kuitenkin julkaissut sen nyt uudelleen Instagramissa, ”jotta ihmiset pystyvät seuraamaan, mistä on kyse”.

Toinen juttu syyteharkinnassa

Tynkkynen on tällä hetkellä sekä syytettynä että epäiltynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Toinen juttu on siirtynyt poliisilta vastikään syyteharkintaan. Siinä on kyse vuonna 2017 julkaistusta Facebook-kirjoituksesta.

Tynkkynen on aiemmin tuomittu vuonna 2017 maksamaan 50 päiväsakkoa uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Sakkosumma oli tuolloin 300 euroa.

Tuomio asiassa annetaan viikon kuluttua.

3.10. kello 10.08: Uutista päivitetty Tynkkysen puolustuspuheenvuorolla.

Juttua muokattu kello 11.09: Lisätty tieto tuomionantopäivästä.