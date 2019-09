Pelikaverinsa elvyttämisestä palkittu oululaismies: "Yhdessä vaiheessa Jorma nosti maskia ja pyysi kysymään lääkäriltä, saako hän jatkaa peliä"

Oululainen Lauri Malm, 69, sai Suomen Punaisen Ristin (SPR) ensiavun huomionosoituksen Oulussa torstaina. Malm pelasti sairauskohtauksen saaneen sählykaverinsa Jorma Haajasen, 69, hengen Raatin liikuntahallissa tammikuussa.

Haajanen tuupertui kesken pelin ja menetti tajuntansa. Terveydenhuollon opettajana ja ensiapukouluttajana pitkään työskennellyt Malm riensi heti hänen luokseen, totesi autettavan elottomaksi ja aloitti painelu-puhalluselvytyksen.

– Jormalla oli kammiovärinä eli sydämen rytmihäiriö, eikä hän hengittänyt omin voimin. Onneksi näin tilanteen ja pääsin heti auttamaan, ja paikalle saatiin nopeasti myös defibrillaattori uimahallin puolelta, Malm kertoi.

Pelastuslaitoksen yksikkö ehti paikalle noin kahdeksassa minuutissa. Tuolloin Haajanen oli juuri alkanut hengittää ja liikehtiä.

– Yhdessä vaiheessa Jorma nosti maskia ja pyysi kysymään lääkäriltä, saako hän jatkaa peliä, Malm muisteli.

Haajanen vietiin sairaalaan, jossa hänelle hieman myöhemmin asennettiin sydämentahdistin.

– Kohtaus tuli täytenä yllätyksenä, en edes ollut kovin rasittunut. Minulle oli tehty ohitusleikkaus vuonna 2003, mutta sen jälkeen ongelmia ei ollut ilmennyt, Haajanen kertoi.

– Onneksi Lauri tuli sittenkin pelaamaan, kun joku hänen vetämänsä koulutus olikin peruuntunut edellisenä iltana. Olen Laurille tosi kiitollinen, ja olen sen myös muistanut hänelle jo useamman kerran kertoa.

Pitkäaikaiset pelikaverit ovat sittemmin ystävystyneet lähemmin, Malm kertoi.

– Tämä huomionosoitus on hieno tunnustus, mutta minulle paras mitali ja palkinto on tietysti se, että Jorma selvisi ja on kunnossa, Malm totesi.

– Toivottavasti tämä myös toimii esimerkkinä muille. Jokainen pystyy auttamaan hätätilanteessa, jos vain on rohkeutta toimia. Kaikkien olisi hyvä osata ensiaputaidot, mutta jos omat voimavarat eivät riitä, hätäkeskus kyllä neuvoo.

Malm paljasti, että Haajasen auttaminen oli hänelle jo kolmas elvytystilanne.

– Olen vuosien varrella elvyttänyt myös oman isäni ja yhden varusmiehen, Malm kertoi.