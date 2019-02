Panssaroitu Hevi partioi jo kadulla, Oulun poliisilaitoksen uusi ajoneuvo nopeuttaa toimintavalmiutta moninkertaisesti – katso video

Miten tuo ajoneuvo nopeuttaa mukamas poliisin toimintaa?

Verrataan jo käytössä oleviin maijoihin, jotka nekin ovat hitaita ja tarkoitukseen sopimattomia. Eli se siinä.

Saatiin muuten sijoitettuakin tosi hienosti, sillä Turussa on yksi ja jostakin luin, että seuraava olisi Porissa.

Onkohan vastaavasti helsingissä yksi, Espoossa yksi ja vantaalla se kolmas?

Näin se menee, että poliisien virkaintoa ylläpidetään leluilla siellä, missä poliisin ystävät, eli herraporras on.

Ihmisroskat jää tuon alle, sillä näkyvyys on huonompi. Tosin itse en ole sanan ihmisroska kannattaja, sillä jokainen ihminen on ihminen ja Suomen käsivarsikin tarvitsisi mieluummin poliisimiehiä, kuin muualla Suomeen noita leluja.