Ouluun tulee marraskuussa Elisan kaupallinen 5G-verkko – Edelläkävijät pääsevät testaamaan 5G-kännyköitään

No ei ole. Huawei on tosin ainoa laitevalmistaja, jolla olisi tarjota oikeaa 5G:tä. Mutta koska Trumppi kieltää, niin Suomessa kukaan operaattori ei sitä uskalla käyttää eli tämänkin on vain vahvasti 5G ominaisuuksilla parannettu 4G ratkaisu.