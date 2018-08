Ouluun avataan uusi treenipaikka temppuiluun ja voimisteluun – liikuntahalliin tulee jättitrampoliineja ja parkour-alueita

Oulun Meri-Toppilaan avataan lokakuussa uudenlainen treenipaikka Reenis, joka on tarkoitettu omaehtoiseen liikkumiseen ja temppuiluun.

Vanhaan tehdasrakennukseen rakennettavaan tuhannen neliön tilaan tulee mahdollisuus muun muassa trampoliiniurheiluun, parkouriin ja voimisteluun.

Liikuntasaliin tulee jättitrampoliineja, volttisuora, hyppypatjoja, permantoja, toiminnallinen kuntosali ja parkour-alueita. Tila on suunniteltu myös erilaisia liikuntatapahtumia silmällä pitäen.

Havainnekuva. KUVA: Reenis

Reeniksen taustalla on RS Parks Oy, jolla on pitkä kokemus liikuntapaikkojen

rakentamisesta sisä- ja ulkotiloihin. Yrittäjien mukaan uusien lajien suosio on kasvanut, mikä on luonut tarpeen kunnollisille harjoittelijoille aina aloittelijoista huippu-urheilijoihin.

Reeniksen perustajien mukaan salille ovat tervetulleita kaikki taustasta tai tavoitteista riippumatta.

– Olemme ajatelleet, että Reenis olisi omiaan myös oheisharjoitteluun eli tukemaan jotain

päälajia sekä ylipäänsä koordinaatiotaitojen kehittämiseen, kertoo Timo Tick, joka on yksi Reeniksen perustajista.