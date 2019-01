Oulun peruskoulujen erikoisluokkien infotilaisuudet alkavat tänään. Hakea voi musiikki-, liikunta- tai kuvataideluokille. Kaleva kävi kurkistamassa, mitä Myllytullin koulun kuvisluokilla puuhataan.

Myllytullin koulun kolmas kerros on kuvataideluokkien valtakuntaan. Yhdessä luokassa on alkamaisillaan 6-luokan kuvataidetunti. Hyllyillä ja vitriineissä on maali- ja liimapurkkeja, erilaisia siveltimiä, väripaletteja, maalausalustoja ja maalaustelineitä. Naulakossa riippuu kasa maalitäplien kirjomia valkoisia maalarin takkeja.

Alkuhässäkkä on melkoinen, kun 25 oppilasta etsii maaleja ja siveltimiä, pystyttää pöytiin maalaustelineitä ja kiskoo päälleen takkeja. Oppilaat jatkavat opettaja Tiina Mannin ohjauksessa talvimaiseman maalausta. Maalauksien inspiraationa on käytetty Suomen taiteen kultakauden mestarien, muun muassa Gallen-Kallelan, Simbergin, Halosen ja von Wrightin veljesten töitä.

– Ottakaa vähän vähemmän maalia kuin viimeksi, kun vähän lurahti liikaa, opettaja sanoo.

Kaikki oppilaat ovat olleet kuvataideluokalla kolmosluokasta lähtien. Niin myös Väinö Kallio.

Hän kertoo hakeneensa kuvataideluokalle, koska tunsi olevansa hyvä kuvataiteessa. Tunneilla hän työskentelee ohjeiden mukaan, vapaa-ajalla hän tykkää tehdä erilaisia hahmoja ja maisemia ja sarjakuvakin kiinnostaa.

Lempitekniikat Kalliolla ovat lyijykynä, öljyvärit sekä alkoholitussit.

– Hienointa kuvataideluokalla on, kun pääsee tekemään yhdessä muiden kanssa. Näkee, miten muut työskentelevät ja oppii itsekin.

Väinö Kallio on yksi harvoista kuvataideluokilla opiskelevista pojista.

– Ei tytöt aina kiusaa, nuorimies kertoo.

Poikia otettaisiin mieluusti lisää, kertoo 7.–9. -luokkien kuvataideopettaja Johanna Ollila.

– On mietitty, miten poikia saisi innostumaan. Kuvataideluokilla kun kuitenkin myös tehdään elokuvia, valokuvataan ja rakennetaan kolmiulotteisia juttuja. Liikuntaluokilla sukupuolijako menee toisinpäin, ja musiikkiluokilla se taitaa olla tasoissa.

9A-luokan Oona Meskus, Rebekka Okkonen, Tuuli Kankaansuo, Saara Halminen ja Aino Järvinen tekevät parhaillaan päättötyötä. Sen aiheena on Valoa ja varjoa ja näyttely tulee keväämmällä esille kulttuuritalo Valveelle.

Aiheen puitteissa jokainen saa tehdä omalla tekniikallaan omannäköisensä työn.

Tuuli Kankaansuo aloitti kuvataideluokan 3. luokalla, Aino Järvinen hyppäsi mukaan 4. luokalla ja muut tytöt aloittivat 7. luokalla.

– Tykkäsin ala-asteella kuviksesta, mutta tuntui, ettei opetusta saanut riittävästi. Täällä on saanut tehdä melkein mitä vain haluaa, kertoo Kankaansuo.

Oona Meskus kertoo jo 2. luokan opettajan kehottaneen häntä hakemaan kuvataideluokalle, mutta silloin ei rohkeus riittänyt. Kun opettaja toisti kehotuksensa 6. luokalla, hän päätti uskaltaa.

Opettaja Johanna Ollila kertoo, että joskus oppilaitten vanhempia jännittää, miten kolmosluokkalainen oppii kulkemaan tunneille keskustaan. Hyvin on kaikki sujunut. 9A-luokassa kauimpaa tulija on Martinniemestä.

Tyttöjen mielestä on hienoa, kun pääsee tekemään yhdessä isompaa projektia. Esimerkiksi viime syksynä 9A-luokka suunnitteli ja toteutti muraalin Pohjois-Pohjanmaan museon varastomökin seiniin. Oppilaat suunnittelivat noin kymmenen eri vaihtoehtoa, joista museoväki valitsi toteutettavaksi Käpylehmä-aiheen.

Muut kuvataideluokkalaiset ovat myös aiemmin tehneet muun muassa pääkirjaston nuortenosastolle siipi-aiheisen maalauksen, ja lisäksi vuosittain osallistutaan kuvitustöillä Lasten ja nuorten teatterifestivaaleihin.

– Pitää nostaa hattua kaupungin kulttuurilaitoksille siitä, että siellä on luottamusta nuorten osaamiseen ja taitoihin, sanoo Johanna Ollila.

Oona Meskuksen mielestä kuvataideluokalla opiskelussa parasta on koulun avoin ilmapiiri. Suurimmalla osalla oppilaista on yhteinen mielenkiinnon kohde.

Tuuli Kankaansuo kehuu opiskelun monipuolisuutta, jonka kauttaa oppii eri materiaaleja ja tekniikoita.

Saara Halminen miettii, että luokalla pysyy mukana taidejutuissa.

– Jos en olisi tullut luokalle, en ehkä enää olisi kiinnostunut taiteesta.

Opettajan mukaan on hienoa seurata, kuinka vuosien varrella oppilaille kehittyy oma tyyli.

– Kaikista ei tule taiteilijoita, mutta toivon, että sydämeen jää kipinä, ja kuvan näkemisestä ja kokemisesta saa iloa ja lohtua eri elämänvaiheissa.

6-luokkalaiset jatkavat omassa luokassaan talvimaisemien maalausta. Jotkut malaavat täysin mallin mukaan, osa käyttää sitä vain inspiraationa.

Väinö Kalliolla on työn alla öljyvärimaalaus, jonka mallina on Pekka Halosen Talvimaisema Kinahvista. Hän on jo hahmotellut kankaalle maalauksen ääriviivat lyijykynällä.

Opettaja Tiina Manni kehuu Myllytullin koulun sijaintia keskustassa hyvin likietuiseksi. Lähes vieressä ovat niin taidemuseo kuin Pohjois-Pohjanmaan museo, ja Valveelle ja kirjastoon ei ole pitkä matka.

– Viimeksi kävimme taidemuseossa katsomassa Anni Rapinojan näyttelyn, ja aina kun sinne tulee työpajoja, ilmoittaudumme heti mukaan.

Musiikkiluokat aloittivat toimintansa vuonna 1967 Teuvo Pakkalan ja Nuottasaaren kouluissa. Vuotta myöhemmin toimintansa aloitti Oulun musiikkioppikoulu.

Kimmoke musiikkiluokkien perustamiseen saatiin lähinnä ruotsalaisista ja unkarilaisista kokeiluista.

Kuvataideluokkia Oulussa on ollut 1990-luvun alusta saakka, ja Oulun ensimmäinen liikuntaluokka aloitti Nuottasaaren koulussa vuonna 1996. Tällä hetkellä erikoisluokille hakijoita on yleensä enemmän kuin paikkoja.

– Hakijoiden määrä on kuitenkin vuosien mittaan pysynyt tasaisena, edes kuntaliitos ei aikanaan aiheuttanut olennaista kasvua hakijamäärään, kertoo perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori.

Hänen mukaansa osalla hakijoista on vahva näkemys, mihin erikoisluokkakouluun haluaa, eikä varavaihtoehtoa välttämättä oteta vastaan.

Musiikkiluokilla opiskelee vuosittain noin 570 oppilasta, liikuntaluokilla noin 410 oppilasta ja kuvataideluokilla noin 310 oppilasta.

Voisiko Oulussa vielä laajentaa toimintaa muihinkin aineisiin?

– Niin sanottu painotettu opetus on mahdollista kouluissamme, ja teknologiapainotteisuus on vahvasti nousussa ja etenemässä jo noin kymmenessä koulussamme. Eli mahdollisuuksia erilaisiin painotuksiin on.

Joidenkin vuosien takaiseen Oulussakin käytyyn erikoisluokkien lakkautuskeskusteluun ei enää ole palattu, kertoo Nurmivuori.

– Tuemme tuen tarpeessa olevienlasten opinpolkua. Erikoisluokkatoiminta voidaan nähdä erikoisluokka-aineissa lahjakkaiden lasten opiskelun tukemisena opetussuunnitelman taitotasoja vahvemmin.