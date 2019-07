Oulussa Suomen isoista kaupungeista eniten pyörävarkauksia – "Kannattaa miettiä onko tarvetta tehdä arkisia asioita kalliimmilla maastopyörillä", rikosylikomisario kehottaa

Polliisisetä Kiiskinen on oikeassa. Ostin männä vuosina polliisin huutokaupasta polokupyörän: kaks rengasta ja kolome vaihetta. Pyörä maksoi 60€. Ritsissä roikkui koristeena mallia "vakuutusyhtiön hyväksymä" munalukko. Myöhemmin olen onnistunut keräämään sen seuraksi paljon muutakin krääsää. Runkoa koristaa hammaslääkäriltä ruinattu tarra. Vaihteet toimii joskus ja renkaitakin on paikattu enemmän kuin laki sallii, joten Sanginsuun ympäriajo on merkittävä riski. Lukitus suoritetaan kettingillä ja munalukolla johonkin kiinteään rakennelmaan. Olen säilyttänyt pyörää ns. kriittisissä paikoissa jopa yön yli. Naisten logiikalla päätellen paikalliset rosmot eivät voi olla kovin köyhiä, sillä pyörä on edelleen hallussani.