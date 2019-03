Eipä ole vastaanottajan asia tietää, kuka postia jakelee. Jokaisen jakeluyhtiön on järjestettävä alueelleen kattava virheellisten lähetysten palautusverkosto ja ilmoitettava palautuspisteiden sijainti alueensa kotitalouksille. Ei voida edellyttää virheellisen postin vastaanottajalta kovinkaan vaikeita toimenpiteitä asian korjaamiseksi ja palauttaminen myös Postin ja kilpailevan yrityksen palautuspisteeseen tulee tehdä mahdolliseksi koordinoimalla asia valtakunnan tasolla.

Lakia pitää muuttaa niin, että jakeluyritysten ja/tai Postin pitää korvatata virheellisestä jakelusta aiheutunut haitta ja kustannukset vastaanottajalle, ei lähettäjälle. Tämä pitää saada koskemaan myös kadonneita ja palautettuja paketteja. On uskomatonta, miten paljon Postikin yrittää laistaa vastuuta ja siirtää vaivaa kuluttajalle, vaikka on todistettavasti itse tehnyt virheen. Yrittäkääpä auttaa esim. ulkomaista eläkeläistä, jonka lähettämä paketti on lähtenyt Suomesta takaisin jakeluvirheen takia, saamaan rahansa takaisin.