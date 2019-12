Oulussa neljännen kerran yli miljoona lentomatkustajaa – "Oletan, että samalla tasolla ollaan ensi vuonnakin"

Torstaina iltapäivällä Finnairin vuorolla AY437 Ouluun saapuneet ja vastaavasti Helsingin suuntaan lähdossä olevat matkustajat yllätettiin täytekakkukahveilla.

– Miljoona matkustajaa meni rikki itse asiassa jo maanantaina, mutta tämä päivä sopi paremmin kahvittelupäiväksi, Oulun lentoaseman päällikkö Liisa Sallinen sanoi.

Miljoonan matkustajan vuosia on ollut kolme aikaisemminkin: 2012, 2016 ja 2018.

– Vuosi 2017 jäi väliin, kun meillä oli kiitotieremontti. Nyt on palattu taas miljoonan vuosimatkustajan vauhtiin. Viime vuonna miljoona tuli täyteen noin viikkoa aikaisemmin kuin nyt.

Kakkukahveja juotiin torstaina Oulun lentoasemalla: miljoonan matkustajan raja ylittyi tänäkin vuonna. KUVA: Jarmo Kontiainen

Ellei suuria mullistuksia satu, Sallinen olettaa miljoonan ylittyvän ensi vuonnakin.

– Kaikki riippuu lentojen määrästä. Oletan, että samalla tasolla ollaan ensi vuonnakin, ellei ihmeitä tapahdu tässä suhdanneherkässä bisneksessä. Ja Oululla on vielä paljon markkinointityötäkin tekemättä, jotta tänne halutaan tulla.

Oulun lentoasema ei aivan heti tukehdu. väkeä mahtuu runsaasti lisää.

– Lentoasematerminaalin vuosimatkustajakapasiteetti on puolitoista miljoonaa matkustajaa. Se on laskettu matkatavaroiden kuljetinjärjestelmän mukaan. Mutta kun suurin osa meidän matkustajistamme kulkee pelkän käsimatkatavaran kanssa, kapasiteetti on oikeasti paljon suurempi, Liisa Sallinen sanoi.