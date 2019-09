Oulussa kehitetään uutta ja tehokkaampaa menetelmää hävikkiruoan jakamiseen – "Jotta tarve ja hävikkiruoka kohtaavat, on laajempi koordinointi tarpeen"

Ouluun kehitetään uudenlaista konseptia hävikkiruoan hyödyntämiseen.

– Tarkoitus on kartoittaa mahdollisimman laajasti, mistä kaikkialta hävikkiruokaa tulee ja miten sen jakaminen saataisiin mahdollisimman hyvin koordinoitua ja kohdennettua, projektipäällikkö Nina Niemelä tiivistää.

Logistiikka on tärkeässä osassa, sillä hävikkiruoassa voi olla kyse esimerkiksi viileässä säilytettävistä elintarvikkeista tai lämmitetystä ruoasta suurkeittiön linjastosta.

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ESR-rahoitteinen Oulun Prikka -esiselvityshanke toteutetaan Oulun kaupungin alueella. Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu Oulussa.

Osatoteuttajana on Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ODL ja yhteistyötahoja ovat Oulun kaupunki sekä Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä.

– Hankkeessa on tavoitteena saada aikaan selkeä malli, jonka pohjalta päästäisiin mahdollisimman nopeasti konkreettiseen käytäntöön, Niemelä kertoo elokuun 2020 loppuun asti kestävän Prikka-hankkeen päämäärästä.

Lähtökohtia ovat Niemelän mukaan sekä ilmastopoliittinen että sosiaalinen näkökulma, jälkimmäiseen kuuluu erityisesti vähävaraisten auttaminen.

– Ruoka-avulle on tarvetta. Jotta tarve ja hävikkiruoka kohtaavat, on laajempi koordinointi tarpeen. Toimijoita ja eri kanavia on Oulussakin tällä hetkellä paljon, välttämättä eri auttajatahotkaan eivät tiedä toistensa toiminnasta.

Hankkeella voi Niemelän mukaan olla myös työllistäviä vaikutuksia.

Päämääränä on kehittää hyvinvointia ja osallisuutta lisäävä palvelu. Hankkeen sidosryhmiä ovat kaupungin ja seurakuntien lisäksi muun muassa järjestöt, asukastuvat, elintarvikkeiden jakeluverkosto, elintarviketeollisuus ja ruoka-apua tarvitsevat kuntalaiset.