Oulun yliopistollisessa sairaalassa noin kymmenellä työntekijällä on todettu yersinia-vatsatauti – bakteerin epäillään levinneen salaattipöydästä

Oulun yliopistollisessa sairaalassa noin kymmenellä työntekijällä on todettu yersinia-vatsatauti. Tällä hetkellä arvellaan, että OYS:n henkilöstöravintola Kotkan salaattipöydässä on ollut tarjolla yersinia-bakteerilla saastunut elintarvike.

Sairaalan potilailla ei ole todettu vatsatautia. Kyseisen salaattipöydän elintarvikkeita ei ole ollut potilasruokajakelussa.

Oireita saaneet on ohjattu työterveyshuoltoon. Epäilyn herättyä salaattipöydässä ei enää tarjoilla elintarvikkeita, jotka ovat mahdollisia infektion aiheuttajia.

Yersiniaa on esiintynyt myös muualla Suomessa. Taustalla on mahdollisesti saastunut elintarvike-erä, jota on toimitettu usealle paikkakunnille. Infektioiden torjuntayksikkö tutkii asiaa yhdessä Oulun seudun ympäristötoimen ja THL:n kanssa.