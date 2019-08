Oulun seudulla otetaan käyttöön Suomen kattavin pyöräilijöiden viitoitus- ja opastusjärjestelmä – viittaopasteet kertovat jatkossa paljon aiempaa enemmän

Ihan kivaahan tämä pyöräilijöiden huomioiminen liikenteessä on mutta päättäjät on kyllä nyt täysin unohtaneet että jos sinne keskustaan tullaan pyörällä niin ne pitäisi pystyä parkkeeraamaan ja lukitsemaan telineisiin. On jotenkin perverssiä että poliisi käskee ajamaan paskapyörillä ettei niitä varasteta ja samalla kaupunki tekee punaista paanaa ajelua varten mutta unohtaa parkkipaikat. Joku virkamies voisi vaivautua käymään esimerkiksi torilla ja laskemaan telinepaikat. Autoille tehtiin kallioparkki mutta vanhat pyörätelineet poistettiin esim. torilta rumuuden takia.