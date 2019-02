Oulun seudulla liikkuu nyt poliisin panssariauto – Mersun pohjalle rakennettu yli viiden tonnin möhkö kestää kivääritulta ja maksoi 400 000 euroa

Oulun poliisi on ottanut käyttöön järeän, G-sarjan Mercedes-Benzin pohjalle rakennetun panssariauton, joita Poliisihallitus hankki maan poliisilaitosten käyttöön yhteensä 15 kappaletta.

Oulussa autoja on nyt yksi kappale.

– Auto on otettu operatiiviseen käyttöön Oulussa viime perjantaina, kertoo ylikomisario Marko Törmänen.

Hänen mukaansa panssariauto on normaalissa käytössä alueella ja voi siis ajella vastaan Oulun seudun teillä ja kaduilla.

Poliisihallitus esitteli uusia panssariautoja näyttävästi medialle joulun alla Helsingissä.

Tummansinistä, reilun kahden metrin korkuista ja 5,4 tonnia painavaa panssaroitua ajoneuvoa on vaikea olla huomaamatta, jos sellainen vastaan ajelee.

Tarkka malli on Mercedes-Benz G280 CDI LAPV 5.4. Suomen poliisin kutsumanimi möhkölle on "Hevi". Se on rekisteröity kuorma-autoksi, joten moni poliisi joutuu ajamaan kuorma-autokortin päästäkseen sen rattiin.

Vetotapa on neliveto, ja pellin alla on kolmen litran turboahdettu V6-dieselmoottori ja sen jatkeena automaattivaihteisto.

Törmänen kertoo, että Poliisihallituksen tilaisuudessa autot esiteltiin pääosin ilman arkikäytössä niihin tulevaa sisätilojen varustelua. Sitä ei Törmäsen mukaan medialle tarkemmin esitellä.

Istuimet autossa on neljälle hengelle, ja penkit on varustettu nelipisteturvavöin.

Yksi auto maksaa varustuksineen noin 400 000 euroa. Koko autoerän hankintahinta on yhteensä noin viisi miljoonaa. Autojen suunniteltu käyttöikä on 20 vuotta.

Panssariautojen suojaustaso on täysin uudella tasolla poliisin aiempaan kalustoon verrattuna. Panssarointi pysäyttää joka suunnasta kiväärikaliberin tulen, ja vastaavista ajoneuvoista löytyvien tietojen mukaan ne suojaavat myös lähietäisyydellä tapahtuvilta räjähdyksiltä. Kyse on siis jopa sotatoimialueelle soveltuvista ajoneuvoista.

Poliisi itse ei tarkemmin avaa sille hankittujen autojen suojaustasoa.

Aiemmin poliisi on joutunut pyytämään vaaratilanteisiin panssariajoneuvoja virka-apuna puolustusvoimilta.

Poliisin käyttöön tulevia uusia Hevi-ajoneuvoja esiteltiin joulukuussa Helsingissä.

Koska panssariautoja käytetään normaalitehtävissäkin, Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Mika Heinilä painotti joulukuun esittelytilaisuudessa, ettei mitään vaarallista välttämättä ole tapahtumassa, vaikka auto olisikin liikkeelle.

Pohjimmiltaan korkean suojaustason autot kuitenkin hankittiin vaarallisten tilanteiden varalle. Niitä tullaan hyödyntämään esimerkiksi silloin, jos hälytystehtävän ennakkotiedon perusteella voi olla kyse aseellisesta uhasta.

Autojen avulla voidaan myös evakuoida ihmisiä vaaratilanteista.



– Meillä ei vastaavaa suorituskykyä ole koskaan aiemmin ollut, varsinkaan tässä mittakaavassa. Tällä parannetaan merkittävästi poliisin omasuojaa, suorituskykyä ja ensivastetta, Heinilä summasi joulun alla.

Poliisi hankki uudet ajoneuvot vuoden 2018 talousarviossa annetulla lisärahoituksella, joka oli korvamerkitty vaativien tilanteiden kaluston hankinnalle, operatiivisen suorituskyvyn parantamiselle ja terroritekoihin varautumiselle.