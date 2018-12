Oulun poliisi tutkii lokakuussa tapahtunutta murhaa – uhri on yhä kateissa, poliisi pyytää yleisöltä apua

Oulun poliisi tutkii Oulussa lokakuussa tehtyä epäiltyä henkirikosta murhana, tiedottaa poliisi. Poliisin mukaan teko on tehty lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 7. lokakuuta.

Rikoksen esitutkinnassa on käynyt ilmi, että uhria on kuljetettu yöllä kello kolmen jälkeen Tuirasta Oulun koillisosiin maasto- tai soramonttualueelle, jossa henkirikos on tehty. Poliisin mukaan uhria on kuljetettu tumman värisellä Audi A6-henkilöautolla.

Poliisin mukaan epäilty henkirikos tuli ilmi tutkittaessa ilmoitusta kadonneesta henkilöstä. Ilmoitus kadonneesta tehtiin marraskuun alussa.

Poliisi epäilee, että uhrin ruumis on kätketty teon jälkeen. Vainajan löytämiseksi on tehty maastoetsintöjä ja etsintöjä jatketaan lähitulevaisuudessa.

Tapauksen tutkinnan edetessä tuli ilmi seikkoja, joiden vuoksi poliisi tutkii asiaa murhana. Esitutkinnassa tuli ilmi, että teko on ollut etukäteen suunniteltu.

Poliisi kertoo, että Oulun käräjäoikeus on vanginnut tänään maanantaina kaksi oululaista miestä epäiltynä osallisuudesta murhaan. Yksi mies on vangittu jo aiemmin samaan rikoskokonaisuuteen liittyen. Poliisi epäilee, että tekoon liittyy myös neljäs henkilö. Hänet on aiemmin vangittu toiseen rikosasiaan liittyen.

Kaikki epäillyt ovat nuorehkoja oululaisia miehiä. Poliisi kertoo, että heillä kaikilla on aikaisempaa rikoshistoriaa. Tapaus ei liity järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Poliisin mukaan rikoksen motiivista on jo käsitys, mutta motiivia tai teon yksityiskohtia ei kerrota tässä vaiheessa julkisuuteen tutkinnan turvaamiseksi.

Yleisöltä pyydetään apua rikoksen selvittämiseksi. Ihmisiä pyydetään ilmoittamaan mahdolliset havainnot joko puhelimitse vihjenumeroon 0295 416 194 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi

Poliisi kertoo, ettei sillä tässä vaiheessa ole asiasta enempää tiedotettavaa.