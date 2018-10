Oulun pääposti lähtee Hallituskadulta – uudesta paikasta ei ole vielä tietoa

Eipä niitä tiloja oikeasti ole tyhjillään enää ydinkeskustassa ja laitakaupungilla. Vaikka valittajat niistä jatkuvasti jauhaa.

Oulu kasvaa nopeasti ja tarvitsee pääpostin palvelut.

Helsingissä on taas nukuttu onnen ohi, vuokraaika päättyy.

Business Oulun muutto rakennukseen ollut tiedossa pitkään ainakin vuoden.

Etu Lyötyssä on Oulun Puhelimen palvelutilat todennäköisesti tyhjillään paremmalla paikalla, siihen voi muuttaa heti. Onneksi nekin tilat saadaan tulevaisuudessa asuinkäyttöön onhan ihan tyhjän panttina vaikka vuokrattuna. Asiakaspalvelu ja varasto tilat postille löytyy.

Postiin olisi hyvä saada myös pysäköinti paremmaksi.

Posti on ollut valtion rahasampo ja menestystarina, nyt on porvarit ja porvarihallitus sen tuhoamassa ja jakanut yksityisille. Miljardi euroa tuloa valtiolle ja veronmaksajille vielä ennen hajoittamista tuotti vuosikymmeniä sitten.