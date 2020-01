Oulun lentoasemalla rikottiin miljoonan matkustajan raja neljännen kerran – koko maan lentoliikenne kasvoi maltillisesti

Vuosi 2019 oli Finavian lentokentillä vilkas, mutta lentoliikenteen kasvu oli aiempia vuosia maltillisempaa.

Oulussa rikottiin miljoonan matkustajan raja neljännen kerran. Yhteensä 1,1 miljoonaa matkalaista kulki Oulun lentoaseman kautta. Laskua suhteessa edellisvuoteen oli 3,6 prosenttia.

Helsinki-Vantaalla kirjattiin 21,9 miljoonaa henkilöä, mikä tarkoittaa 4,9 prosentin kasvua.

– Helsinki-Vantaan vetovoima on edelleen erinomainen. Aasialaiset vaihtomatkustajat ovat merkittävässä roolissa Helsinki-Vantaalla, sillä maantieteellinen sijaintimme Aasian ja Euroopan välillä on ihanteellinen. Kesäkaudella 2020 Helsinki-Vantaalta on viikoittain 53 lentoa Kiinaan ja 45 lentoa Japaniin. Matkustuksen sujuvuus ja asiakaspalvelu ovat kilpailuetujamme. Esimerkiksi kiinalaisille matkustajille on saatavilla lukuisia palveluita kiinaksi niin lentoasemalla kuin digiympäristöissämme, Finavian reittikehityksestä vastaava johtaja Petri Vuori kertoo tiedotteessa.

Turun lentoasemalla matkustajien määrä kasvoi 453 000 matkustajaan (+22,6 prosenttia).

Rovaniemen lentoasemalla oli viime vuonna 661 000 matkustajaa (+2,6 prosenttia). Eniten suorilla ulkomaanlennoilla lensi matkustajia Rovaniemeltä Lontooseen.

Lapin lentoasemien matkustajamäärä oli vuonna 2019 yhteensä 1,5 miljoonaa (+1,5 prosenttia).

Suosituimmat lentoreitit kaikilta lentoasemilta oli viime vuotiseen tapaan Saksaan, Ruotsiin ja Espanjaan.