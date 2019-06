Oulun legendaarinen Sarkka vaihtoi omistajaa, Zakuskan konsepti menee uusiksi – ”Sarkka jatkuu samanlaisena”

Oulun pitkäaikaisin ravintola on Hallituskadulla sijaitseva Sarkka, jonka toiminta on jatkunut 1940-luvun alusta saakka yhtäjaksoisesti. Nyt legendaarinen ravintola on vaihtanut omistajaa.

Lehtosaaren suvun omistamaa ravintolaa on johtanut vuodesta 1974 asti Aino Lehtosaari. Uusi omistaja on Markku Vaaramo, jolla on entuudestaan Muhoksella Pub Puute. Vaaramon Sarkka Ravintolat Oy otti viime viikonloppuna vetovastuun Sarkasta.

– Erittäin suuri vastuu, minkä tässä ottaa hallintaansa, että pystyy jatkamaan tätä historiaa eikä tuhoa sitä. Haluan nimenomaan jatkaa sitä hyvää työtä, mitä Aino Lehtosaari on tehnyt, Vaaramo kertoo Kalevalle.

Vaaramo uskoo, että Sarkan pitkän tarinan salaisuus on siinä, että sen toiminnassa ei ole poukkoiltu mihinkään suuntaan. Ravintolaan ovat voineet tulla kaikenlaiset henkilöt.

– Ihmiset saavat olla täällä rauhassa omia itsejään.

Kansanravintolana tunnettu Sarkka ei joudu uuden omistajan käsissä isojen muutosten kouriin.

– Sarkka jatkuu samanlaisena. Pyritään entisestään vain kansanravintolamaisuutta tuomaan esille.

Pieniä viilauksia on kuitenkin luvassa. Syksymmällä baaritiski uusitaan nykyaikaisemmaksi. Tämä mahdollistaa entistä nopeamman palvelun ja laajemman tuotevalikoiman.

Perinteiset ruoat pysyvät edelleen Sarkan valikoimassa, mutta niiden rinnalle tulee myös uusia vaihtoehtoja kuten burgereita ja sormiruokaa.

– Säilytämme perinteet, mutta tuomme rinnalle vaihtoehtoja.

Hallituskadulla sijaitsevan Sarkan toiminta on jatkunut 1940-luvun alusta saakka yhtäjaksoisesti. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Ohjelmapuoli rakentuu karaoken ja ajanvietepelien varaan.

Paikan historiaa uusi yrittäjä aikoo tuoda entistä enemmän esille muun muassa sosiaalisen median avulla.

Vanha henkilökunta jatkaa asiakkaiden palvelemista myös uuden omistajan alaisuudessa.

Baari on auki joka päivä kuten ennenkin. Ovet avataan aamuisin kello 9.

Kauppaan kuului myös Sarkan vieressä sijaitseva venäläinen ravintola Zakuska. Sen konsepti menee uusiksi.

Vanhassa Zakuskassa on aikaa ruokailla 15. kesäkuuta saakka. Tämän jälkeen paikka sulkeutuu ja avautuu uudella konseptilla ja nimellä todennäköisesti syksyllä.

– Siihen tulee toisenlainen liikeidea, joka kulkee paremmin Sarkan kanssa käsi kädessä. Haluamme, että molemmat liikeideat tukevat toinen toistaan. Nyt ne ovat ehkä liian kaukana toisistaan, Vaaramo pohtii.

Minkälaisia muistoja sinulla on Sarkasta ja Zakuskasta? Kerro alla olevaan kommenttilaatikkoon.