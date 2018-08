Oulun Kuivasjärvellä haeskeltiin illalla karhua - poliisille ilmoitettiin havainnosta hevostallin lähellä

Kyllä tuosa kuikun tallin lähellä on niitä karhuja nähty niin kauan kun itte muistan.. et ei se mikään yllätys olis vaikka oliski nähty. Tuo vaan aika erittäin outo ilmasu että ei näkyny jälkiä karhusta, mutta jos karhu ollu niin on poistunut.. kyllähän siellä sillon pitäis jotain sen jättämiä jälkiö olla! Huoh. No pää asia että ei ollut siel enää.. eikä tarvi tullakaan hui.