Oulun koululaisilla on vähiten opetusaikaa kuuden suurimman kaupungin vertailussa – perusopetuksessa säästetty tinkimällä kaikesta

Äärimmäisen hyvä, että tälläinen tutkimus on tehty ja joka tukee täysin niitä tuntemuksia ja huolia mitä vanhemmat tuntevat tämän hetkisestä peruskoulusta.

Toivottavasti tämä myös tasoittaa sitä syyttelyä vanhempia kohtaan, että kaiken pahan alku ja juuri on koti ja miksi lapsi ei pärjää koulussa.

Erityisesti peruskouluista vähennetty ns. kouluavustajia, joiden tehtävänä on tukea ja auttaa oppilasta, jolla vaikeuksia oppimisessa, sekä pienryhmät ajettu alas eli ei ihme luokassa olevien häiriöiden olemassa olo vaikuttaa opetukseen ja opettajien uupumiseen, kaiken lisääntyneen työn lisäksi.

Eiköhän Oulun kaupungin päättäjien olisi syytä istua pöydän ääreen ja miettiä, että onko säästöjä halajavasta päätöksenteossä menty ojasta allikkoon ja mitä on syytä tehdä, sillä saadut säästöt tulevat megaluokan menoina edestä, jos tälläistä kurittavaa ja heikentyvää perusopetusta jatketaan ilman muutoksia.