Oulun kirkkoherrat osoittavat tukensa muslimeille moskeijan ilkivallassa – "Tässä yhteiskunnassa ihmisillä on oikeus harjoittaa uskontoaan vapaasti"

Oululaisten seurakuntien kirkkoherrat ovat antaneet yhteisen lausunnon, jossa he haluavat olla oululaisten muslimien rinnalla. Syynä on vahingonteko, jossa Oulun moskeijan ikkuna rikottiin jouluyönä.

"Meille on tärkeää, että tässä yhteiskunnassa ihmisillä on oikeus harjoittaa uskontoaan vapaasti ja muiden häiritsemättä. Uskon näkyminen osana arkea ja juhlaa on ihmisen olennainen oikeus", kirkkoherrat toteavat lausunnossaan.

"Meille on luovuttamatonta, että muiden uskontojen kannattajat saavat omissa kokoontumistiloissaan harjoittaa rauhassa uskoaan", kirkkoherrat kommentoivat.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Oulujoen seurakunnan kirkkoherra Ilkka Mäkinen, Oulun tuomiorovasti ja tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Satu Saarinen, Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra Petri Satomaa, Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra Jaakko Tuisku, Kiimingin seurakunnan kirkkoherra Pauli Niemelä, lääninrovasti ja Karjasillan seurakunnan kirkkoherra Juhani Lavanko ja Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen.

Juttua muutettu kello 14.55. Juhani Lavanko on lääninrovasti ja Karjasillan seurakunnan kirkkoherra.