Oulun kirjastojen ovet eivät aukea ainakaan tänään – mahdollisuutta ovenrakolainaukseen selvitetään

Kirjaston suosituimmat kirjat ovat usein hyvin likaisia, ihan jo silmämääräisesti arvioiden. Virukset ja bakteerit eivät näy päällepäin, joten puhdistaminen on haastavaa. Kirjojen täydellinen desinfioiminen on todennäköisesti mahdotonta, eihän paperi kestä kosteutta. Eli riskiryhmään kuuluvana en aio kirjastoa käyttää ennen kuin koronarokote on saatu ja voimassa. Toki jokainen saa itse päättää kuinka toimii. Mitä yhteiskunnan avaamiseen tulee, kirjasto ei ole välttämätön hyödyke jota ilman ihminen ei tule toimeen. Kirjastot voisivat avaamisen sijaan tarjota enemmän digitaalista aineistoa (e-kirjat ja äänikirjat) poikkeustilan vuoksi. Mitä ikäihmisiin tulee, eikö kirjasto voisi viedä kirjoja kotiin puhdistettuna, sillä yli 70-vuotiaiden tulisi pysyä kotona. Kirjastojen avaaminen auttaa siis heitä, jotka jo muutenkin saavat liikkua vapaammin. Samat ihmiset osaavat ostaa/lainata digiaineistoa, joten painetut kirjat eivät ole heille ainoa vaihtoehto.