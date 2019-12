Oulun keskustaan suunnitellaan 24-kerroksista hotelli- ja toimistorakennusta – "Jos olisin Facessa, niin peukuttaisin", sanoo kauppakamarin Tuovinen

Oulun Osuuspankki on laittanut vireille asemakaavamuutoksen Oulun ydinkeskustaan osoitteeseen Saaristonkatu 8. Tarkoituksena on tehdä tontille 24-kerroksinen toimisto- ja hotellirakennus. Sen ylimpään kerrokseen suunnitellaan näköalaravintolaa.

– Nykyiset, 1970-luvun alussa rakennetut rakennukset tontilla ovat tulleet elinkaarensa päähän, sanoo Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Levo.

Osuuspankin tavoitteena on korvata nykyinen kiinteistö uudisrakennuksella.

Rotuaarin laajennus etenee tulevana kesänä Kirkkokatua myöten Albertinkadulle saakka. Muutoksen myötä kävelykatu ohittaa myös kyseisen tontin.

Levo sanoo, että Saaristonkatu 8:n rakennuksesta tulisi Oulun keskustan korkein rakennus.

Osuuspankin tavoitteena on ottaa suunnittelun kohteeksi koko korttelikokonaisuus. Pankin tiedotteessa sanotaan, että muut korttelin tonttien omistajat ovat alustavissa keskusteluissa suhtautuneet myönteisesti kaavoituksen käynnistämiseen. Kyseisessä korttelissa toimii tällä hetkellä Oulun pääpoliisiasema.

Tontin kehittämistä on suunniteltu Oulun kaupungin asemakaavaosaston kanssa yhteistyössä joulukuusta 2017 alkaen. Sitä on ohjannut Oulun kaupunkistrategia 2026, jonka visio on valovoimainen Oulu.

Hankkeen suunnittelijana toimii tamperelainen arkkitehtitoimisto Aihio Arkkitehdit Oy arkkitehtinään Kalevi Näkki, jolla on pitkä kokemus korkeasta rakentamisesta.

Kauppakamarilta innostunut vastaanotto

Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen näkee Osuuspankin projektin erittäin positiivisena asiana Oulun keskusta-alueen vetovoiman kannalta.

– Erittäin hyvä ja kannatettava ajatus. Jos olisin Facessa niin peukuttaisin, Tuovinen sanoo.

Hänen mukaansa viimeaikainen keskustelu korkeasta rakentamisesta ja sen sääntelystä on herättänyt kauppakamarissa huolta siitä, pysyykö keskusta elinvoimaisena.

– Keskustan todellinen vetovoima tulee siitä että on asukkaita. Oulun keskusta on hyvin pieni, ja ainoa mahdollisuus on että lähdetään rakentamaan merkittävästi ylöspäin.

Tuovisen mielestä ravintoloita ja hotelleja ei ole kaupungissa liikaa. Uusille on tilausta.

– Käyttöasteet ovat erittäin korkeita. On myös nähtävissä että Lapin matkailun kasvu heijastuu myös Ouluun. Tänne on kuitenkin erittäin hyvät yhteydet Nelostien ja lentoliikenteen osalta.

Toisena tärkeänä asiana keskustan kannalta hän näkee kalliopysäköintitila Kivisydämen laajentamisen.

– Kivisydämen laajentaminen pitäisi saada mahdollisimman nopeasti liikkeelle. Samalla kun asemanseudun rakentaminen lähtee käyntiin pitäisi huolehtia että kallioparkki saataisiin ulottumaan keskustasta Raksilaan saakka.

Juttua täydennetty Jari P. Tuovisen kommenteilla kello 14.01.