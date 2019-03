Oulun kaupunki selvittää, onko Laanilassa kuolleella vanhuksella ollut kaupungin järjestämiä palveluja

Toisella paikkakunnalla asuva tytär löysi isänsä kuolleena Oulun Palvelusäätiön vuokra-asunnosta Laanilasta, kertoo Iltalehti. Oulun poliisi on saanut asiasta tutkintapyynnön 4. maaliskuuta.

Miten kommentoitte tapahtumia, Oulun kaupungin vanhustyön johtaja Anna Haverinen?

– Sain tiedon tapahtuneesta tiistaina, ja ymmärrän, että tällainen uutinen järkyttää ja herättää monenlaisia kysymyksiä.

Miten asia nyt etenee?

– Lähtökohta asian selvittelyssä on, onko henkilöllä ollut Oulun kaupungin järjestämiä hyvinvointipalveluja ja jos on, minkälaisia asiakkuuksia hänellä on niissä ollut? Nämä tiedot ovat salassa pidettäviä ja siksi en tämän tapauksen osalta voi kertoa asiasta enempää.

Millainen talo on kysymyksessä?

– Kyseessä on Oulun Sivakan omistama talo, jonka asuntojen vuokraamisesta huolehtii Oulun Palvelusäätiö. Asukkaiden mahdolliset palvelut järjestää Oulun kaupunki yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palveluja talossa voivat tuottaa Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut ja eri yksityiset palveluntuottajat Oulun kaupungin normaalien järjestämistapojen mukaisesti.

Millaisia asumisvaihtoehtoja Oulussa on?

– Ikäihmisille on tarjolla monenlaisia asumisen ratkaisuja, kuten erilaisia senioriasuntoja ja niin sanotus tavallisen palveluasumisen asuntoja. Oulussa näitä edellä mainittuja asumisen ratkaisuja tarjoavat muun muassa Oulun Palvelusäätiö ja sitten erilaiset yksityiset toimijat.

– Näissä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään asukkaan yksilöllisen tarpeen mukaan ja näitä palveluita asukkaat joko hankkivat itse valitsemiltaan palveluntuottajilta tai sitten kunta järjestää ne tekemänsä palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Sen lisäksi taloissa voi olla tarjolla asukkaiden itse ostamia esimerkiksi harrastustoimintaa ja yhteisöllisyyttä tukevia ja ateriapalveluita.

– Ympärivuorokautisesti apua tarvitseville henkilöille järjestetään tehostettua palveluasumista. Näissä henkilökunta on 24/7 paikalla. Tätä palvelua tuottaa muun muassa Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut, Oulun Palvelusäätiö ja yksityiset toimijat.

Millaisia erilaisia palveluja on mahdollista saada?

– Kunnan järjestämät palvelut perustuvat siis yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin. Palvelut voivat olla muun muassa kotipalvelua, kotisairaanhoitoa, turvapalveluita, ateriapalveluita ja sitten mainitsemaani tehostettua palveluasumista, joka sisältää asiakkaan tarvitseman avun ja tuen päivittäisissä toimissa 24/7.

Kuka päättää myönnettävistä palveluista, millä perusteilla?

– Palvelut myönnetään kunnan eli Oulussa käytännössä palveluohjausyksikön palveluohjaajan tai sosiaalityöntekijän tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arvioinnissa hyödynnetään asiakkaan antamaa ja monenlaista muuta asiakastietoa. Palvelun myöntämisestä tehdään kirjallinen päätös.

– Yhdenvertaisen palvelujen myöntämisen pohjana on sosiaalipalvelujen osalta hyvinvointilautakunnan päättämät yleiset palvelujen myöntämisen perusteet. Koska palvelun myöntämisen tulee perustua yksilölliseen tarpeen arviointiin ja sen perusteella todettuun tarpeeseen, palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä ovat käytännössä henkilöitä, jotka arvioivat perusteet palvelujen myöntämiselle yksittäisen henkilön kohdalla yleisiä perusteita soveltaen.

Onko tästä tapauksesta nyt jotakin opittavaa?

– Uskon, että on.

Mitä opittavaa se voisi olla?

– Päällimmäisenä on se, miten voisimme hyvinvointipalveluina kertoa mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi niistä toimista, mitä meillä on mahdollista omalta osaltamme tehdä ikäihmisten kotona pärjäämisen tukemiseksi.