Oulun kaupunki purki kaksi Ahvenojaa ylittävää siltaa, ja nyt ojaa ylitetään samasta paikasta itse kyhätyillä rakennelmilla – "Sillat eivät olleet minkään virallisen reitin osa, joten uusia ei rakenneta"

Jylkynkankaalla ja Oinaansuon väliltä purettiin kaksi Ahvenojan ylittävää siltaa. Ojaa ylitetään yhä samoilta paikoilta itse kyhättyjen rakennelmien avulla. Oulun kaupunki ei suunnittele uusien siltojen rakentamista.

Jylkynkankaan ja Oinaansuon välillä on purettu kaksi Ahvenojan ylittänyttä siltaa. Paikka, josta toinen silta on purettu, erottuu maastosta huomioväreillä maalatulla aidalla, toisen puretun sillan paikalta aita on kaadettu ojaan.

Kalevaan yhteyttä ottanut lukija on erityisesti huolissaan Jylkynkankaan ja Oinaansuon väliltä puretuista silloista. Hänen mukaansa siltojen paikoille on ilmestynyt itse kyhättyjä rakennelmia, joita käytetään ojan ylittämiseen.