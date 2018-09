Oulun kaupunki ei aio keskeyttää Move-testin tekemistä – sivistysjohtaja Mika Penttilä toivoo kuolemantapauksen avointa käsittelyä

Espoossa viikonloppuna sattunut kuolemantapaus on puhuttanut myös Oulussa ja poikinut yhteydenottoja kaupungin suuntaan, kertoo Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä.

Alakouluikäinen poika sai sairauskohtauksen Espoon Tiistilän koulun liikuntatunnilla Move-testin aikana viime perjantaina. Poika kuoli sairaalassa myöhemmin viikonloppuna.

– Asiaa on käsitelty viikonlopun ja tämän aamupäivän aikana. Kauhistuttava tapaus, Penttilä sanoo.

Oulu aikoo kuitenkin jatkaa Move-testin tekemistä Oulun peruskouluissa. Penttilä sanoo, että asiassa noudatetaan Opetushallituksen ja opetusministeriön antamia ohjeita. Opetushallitus linjasi maanantaina aamupäivällä, ettei testin tekemistä keskeytetä ennen kuin Espoon tapauksesta tiedetään enemmän.

Penttilä toivoo, että asiasta tiedotettaisiin avoimesti.

– Oliko kyse yhden lapsen tapauksesta, jolla ei sinällään ole merkitystä Move-mittaukseen? Vai onko järjestelmässä jotain, joka vaatii erityistä huolellisuutta?

Move-testi on fyysistä toimintakykyä mittaava testi, joka on tarkoitettu 5. ja 8. luokan oppilaille. Sitä on tehty Oulussa viime lukuvuodesta alkaen. Penttilä sanoo, että testin tekeminen on tarkoitus laajentaa tänä lukuvuonna 8.-luokkalaisille.

Penttilä sanoo, että hänen käsityksensä mukaan Move-testi ei ole oppilaille liian vaativa. Hän sanoo, että sen kehittämisessä on ollut mukana alan parhaita asiantuntijoita. Tarkoitus on, että jokainen oppilas tekee sen omien voimiensa mukaan.