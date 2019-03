Oulun kaupunki aloittaa maailman pelastamisen Oulu2026-hankkeella – konferenssissa puidaan kulttuurisen ilmastonmuutoksen haasteita

Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihanke järjestää ensimmäisen kansainvälisen konferenssinsa Can ECoC Save the World Oulussa 12.–14. maaliskuuta yhteistyössä Polar Bear Pitchingin ja Oulun musiikkijuhlien kanssa.

ECoC-lyhenne tarkoittaa Euroopan kulttuuripääkaupunkeja. Puhujiksi konferenssiin tulee kulttuurin asiantuntijoita Suomesta ja Euroopasta.

Englanninkielisessä tapahtumassa keskitytään kulttuurisen ilmastonmuutoksen tuleviin haasteisiin Suomessa ja Euroopassa.

Järjestäjien mukaan tarkoitus on pohtia, "voiko Euroopan kulttuuripääkaupunki-järjestelmä pelastaa maailman, eli miten kulttuurin keinoin tuodaan ratkaisuja globaaleihin ongelmiin".

Paikallisille kulttuuritoimijoille pyritään myös tarjoamaan alustoja verkostoitumiseen ja yhteistyön solmimiseen.

Konferenssin taiteellisesta sisällöstä vastaa kuraattori Mike Watson. Hän tuo mukanaan italialaisen Marinella Senatoren School of Narrative Dance -performanssin sekä työpajat.

Italialainen kuvataiteilija Leonardo Petrucci järjestää torinrannassa ilmastonmuutokseen pureutuvan shakkipelin, jonka nappulat ovat suuria, jäisiä palasia.

Konferenssin tapahtumapaikkoina toimivat torinrannan lisäksi Finnkino Plaza ja kulttuuritalo Valve.

Kuluvalle vuodelle on Oulussa järjestettäviin Oulu2026-hankkeen liittyviin kansainvälisiin tapahtumiin budjetoitu 40 000 euroa.

Johtaja Piia Rantala-Korhosen mukaan Can ECoC Save the World -konferenssi maksaa alustavien laskelmien mukaan yhteensä 25 000 euroa.

Erilaisiin esiintymispalkkioihin menee 12 150 euroa, matka-, majoitus ja kuljetuskuluihin 5 807, tarjoiluihin 6 800 ja tilavuokriin 288 euroa.

– Can ECoC Save the World -konferenssin kuluista iso osa pystytään kattamaan Oulun innovaatioallianssin Vetovoimainen pohjoinen kaupunki -ekosysteemin saamalla AIKO-hankerahoituksella, jolle on rahoittajan määrittelemät käyttötarkoitukset. Sitä ei voida käyttää esimerkiksi kulttuuriavustuksiin, Rantala-Korhonen kertoo.

– Eurooppalainen ulottuvuus on yksi kuudesta valintakriteeristä. Useimmat epäonnistuneet hakemukset ovat kompastuneet nimenomaan alikehittyneeseen eurooppalaiseen ulottuvuuteen, siksi kiinnitämme erityisen paljon huomiota siihen.

Konferenssin ohjelma löytyy täältä.