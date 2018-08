Oulun kaupungintalon mittava remontti alkaa vuodenvaihteessa – rakenteista ja sisäilmasta paljastui laajoja ongelmia

Monesko perusteellinen remontti tämä on jo kaupungintalolle? Johtuisiko kaikki vain siitä, että talossa on ollut alun perin painovoimainen ilmastointi ja nyt on laitettu koneellinen. Näinhän niitä taloja tuhotaan: laitetaan koneellinen ilmastointi ja muutaman vuoden päästä todetaan talo täysin homeiseksi.