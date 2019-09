Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala hakee Kelan pääjohtajaksi – jätti hakemuksensa maanantai-iltana viikon pohdinnan jälkeen

Mistä tietää ja näkee sokea reettakin, että Suomessa on korruptiota ja se on syvällä?

Tämä lause sen kertoo: "Kelan johtajan paikka on ollut perinteisesti keskustan läänitystä.".

Miten tällainen valtion työpaikka voi olla korvamerkitty jollekkin tietylle politikolle? Virkaan kuin virkaan tulee SUOMEN ja suomalaisten eduksi valita pätevin. Jos näin ei käy, kyseessä on selkeä korrupti ja tällainen kiero perinne tulee murtaa, viemällä valinta oikeuteen. Jos oikeus ei saa korjattua valintaa pätevyyden mukaiseksi, on myös oikeus mukana tässä korruptuossa!