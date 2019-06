Oulun kaupunginhallitus myönsi Torihotellille jatkoajan tiukoilla ehdoilla – kaupungille 800 000 euron vakuus

No kappas. Enpä olisi uskonut, että päättäjät menevät vieläkin vipuun. Nyt on näytelty kaksi näytöstä ja kolmas näytös menee siten, että hotelli ei tule valmistumaan, sulkutilillä olevista rahoista käydään oikeutta kaikki asteet läpi, ja koko sen ajan torin rakennusalue on tyhjän panttina. Lopuksi uuden hotellin rakentajaksi valitaan Arinaa lähellä oleva taho, ja Arina saa teettää samalle tontille kuusikerroksisen hotellin. Ja tämä tarina on tosi.