Oulun kauppahallin remontille viimein sinetti – laajennusta muutettiin, rakennuslupa myönnetty

Suojeltu arvorakennus

Oulun kauppahalli on valmistunut vuonna 1901. Se on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Halli on suojeltu.

Matkailullisesti Oulun kauppahalli on kaupungin tunnetuimpia ja kuvatuimpia kohteita.

Halliin on vuosien aikana tehty useita muutoksia ja korjauksia, viimeisimmät 1994–1995.

Tulevassa remontissa kauppahalliin tehdään talotekninen perusparannus.

Järjestelmät uusitaan, koska nykyinen talotekniikka on käyttöikänsä päässä.

Kauppatorin puolen siipiosaa muokataan pienemmäksi. Siihen tulee uusi huolto-ovi.

Eteläpäädyn siipiosan ullakkotilaan tehdään tekninen tila, siipiosan vesikattoa korotetaan.

Julkisivuihin ei tule muuten muutoksia.

Ikkunat kunnostetaan ja ulko-ovet uusitaan vastaamaan vanhoja piirustuksia.

Remontissa hallin myyntineliöt pysyvät ennallaan.