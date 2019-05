Oulun käräjäoikeus: Jalkapallopersoona Miika Juntuselle ehdollista vankeutta törkeistä talousrikoksista

Oulun Palloseura - Jalkapallo ry:n manageri Miika Juntunen on saanut rikostuomion.

Oulun käräjäoikeus katsoo, että Juntunen on syyllistynyt sekä törkeään kirjanpitorikokseen että törkeään veropetokseen.

Se on langettanut hänelle rangaistukseksi yhdeksän kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen.

Tuomio kumpuaa Miika Juntusen omistaman yrityksen Markkinointi Miika Juntunen Oy:n ja Oulun Palloseura - Jalkapallo ry:n välisestä sopimuksesta. Yritys oli sopinut seuran kanssa, että se laskuttaa siltä provisiopalkkioita vastineeksi muun muassa markkinoinnista ja sponsori- ja pelaajaneuvotteluista.

Juntunen ei kuitenkaan kirjannut provisiopalkkioita firmansa kirjanpitoon ja tilinpäätökseen tilikausina 2012 ja 2013 yhteensä noin 320 000 euron edestä, minkä lisäksi hän ei ilmoittanut palkkioista myöskään verottajalle vaan antoi vääränsisältöisiä veroilmoituksia.

– Laiminlyönnit on katsottava tehdyiksi tietoisesti ja siten tahallisesti, käräjäoikeus toteaa tiistaina antamassaan tuomiossa.

Sen mielestä Juntusen menettely vaikeutti riittävän ja oikean kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Oikeus katsoo Juntusen tavoitelleen huomattavaa hyötyä, minkä lisäksi hänen toimintaansa on oikeuden mielestä pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Taustalla seuran talousvaikeudet

Miika Juntunen on toiminut pitkään yrittäjänä. Oikeuden mukaan hän oli hoitanut kirjanpidon moitteettomasti aiemmin, mutta vuosien 2012 ja 2013 osalta hän muutti käytäntöä. Kyseisinä vuosina Ouluun Castrenin kentän kupeeseen rakennettiin harjoitushalli.

Juntunen ei saanut talousvaikeuksissa olleelta Oulun Palloseura – Jalkapallo ry:ltä palkkioita, mutta hänen yrityksensä joutui silti maksamaan verot myynnistä. Käräjäoikeus arvelee tämän olleen hänen tekojensa vaikuttimena. Oikeus katsoo myös seuran taloudellisen tilanteen vaikuttaneen Juntusen menettelyyn.

Managerin intressissä oli jatkaa yhdistyksen toimintaa, oikeus pohdiskelee.

– Kysymyksessä on saman intressipiirin yhteisöt. Juntunen on ollut yhtiössä toimitusjohtajana ja yhdistyksessä hallituksen jäsenenä. Menettelyä ei ole kuitenkaan tehty tilintarkastajan tarkoittamalla tavalla, vaikkakin kerrottu tarkoitus on ollut miettiä, miten yhdistys tai osakeyhtiö ei joutuisi konkurssiin, tuomioistuin toteaa.

Juntusen yhtiö on sittemmin maksanut kaikki vältetyt verot takaisin verottajalle. Oikeus otti sen huomioon päättäessään hänelle langettamastaan rangaistuksesta.

Juntunen velvoitettiin maksamaan hänen avustajanaan olleelle asianajajalle oikeudenkäyntikuluja noin 3000 euroa ja verohallinnolle oikeudenkäyntikuluja 400 euron edestä.

Juntunen: Täysin käsittämätön ratkaisu

Tuomio ei ole lainvoimainen.

– Tämä on täysin käsittämätön ratkaisu, Miika Juntunen kommentoi tuomiotaan.

Hän aikoo ilmoittaa keskiviikkona käräjäoikeudelle olevansa tyytymätön ratkaisuun ja valittavansa siitä Rovaniemen hovioikeuteen.

– Tässä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin se, että joko käräjäoikeuden tuomari ei ole tehtäviensä tasalla eikä ymmärrä kirjanpitolakia tai tämä on tarkoitushakuisesti tehty ja liittyy minun ajojahtiin, jota tässä kaupungissa tiettyjen tahojen toimesta tehdään, Juntunen jatkaa.

Syyttäjä puolestaan kertoo olevansa tyytyväinen ratkaisuun. Hän pitää sitä oikeana ja hyvin perusteltuna.