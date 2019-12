Oulun Kaakkuriin kohoaa kaksi kerrostaloa, joissa on sanottu hyvästit koneelliselle ilmanvaihdolle – "Tavoitteena terveellinen talo"

Ei koneellisessa poistossa ole mitään ongelmaa. Ongelma on konellisessa tulossa ja poistossa, jos tulo on suurempi kuin poisto, silloin kosteus pakkautuu ylipaineen takia rakenteisiin. Painovoimainen toimii hyvin niin kauan, kuin ulkolämpötila on alempi kuin sisälämpötila. Kesällä tämä ei toimi, ja kun kesällä ilma on muutenkin kosteaa, kosteus ei haihdu talon sisältä ennen syksyä.