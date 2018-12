Oulun julkisten pyöränhuoltopisteiden pumppu petti parissa viikossa – kaikki lähetetty tehtaalle korjaukseen

Oulun kaupungin alueella pyöräilevien iloksi ja avuksi asennetut neljä vapaasti käytettävää pinkkiä pyöränhuoltopistettä ovat olleet jo jonkin aikaa ilman pumppujaan.

– Ne on kaikki palautettu tehtaalle. Pumppujen tiivisteissä on ilmeisesti materiaalivika. Selvityksessä on, johtuuko se pakkasesta vai mistä, kertoo liikenneinsinööri Harri Vaarala.

Maahan valettuun betonilaattaan pultattujen korjausasemien toimittaja on brittiläinen Falco, joka on erikoistunut pyöräparkkeihin ja muihin julkisen tilan katukalusteisiin ja rakenteisiin.

Kaupungille pumpun pettämisestä ei kerry kuluja.

Vaarala kertoo yllättyneensä, että jo parin viikon kuluttua huoltopisteiden asennuksesta alkoivat tulla ensimmäiset viestit viallisista pumpuista. Asemat ilmaantuivata katukuvaan marraskuun alussa.

– Tietysti kuvittelisi, että julkiseen käyttöön tehdyt varusteet kestäisivät kovempiakin oloja ja käyttöä.

Yhden huoltopisteen kustannukset olivat noin 2 000 euroa asennettuna

Jos valmistaja ei saa pumppuja normaaleja oululaisolosuhteita kestäviksi, ainoa vaihtoehto on tilata korvaavat pumput joltakin muulta valmistajalta, Vaarala sanoo.

Oman viivästyksen tuo sekin, ettei Ouluun valitun värisiä pinkkejä pumppuja ollut heti saatavilla toimimattomien tilalle.

Vaarala kertoo, että yleisesti ottaen huoltopisteistä on tullut paljon myönteistä palautetta.

– Tämä osoittaa, että euromääräisesti pienilläkin panostuksilla saadaan asukkaiden silmissä aikaiseksi näkyviä ja pyöräilyä hyödyttäviä asioita.

Huoltopaikat on asennettu Hallituskadulle pian entisen Postin kohdalle, Otto Karhin puiston Makia-kahvilan tuntumaan, Kirkkokadun ja Pakkahuoneenkadun risteyksen luo sekä Torinrantaan Pakkahuoneenkadun pyöräkadun päättymispisteeseen.

Työkaluvalikoimassa ovat muun muassa ruuvimeisselit, kuusikulma-avaimia ja yleisimpien kokojen muttereihin ja pultteihin sopivat lista-avaimet.

Pyörän voi nostaa roikkumaan satulaputkesta tai vaakaputkesta ylemmäs telineeseen kahden tukiputken varaan, ettei töitä tarvitse tehdä maanrajassa.