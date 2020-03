Oulun joukkoliikenteen linjoissa 29, 38 ja 39 muutoksia – kolmen linjan liikennöinti lakkaa toistaiseksi

Tärkeintä on lopettaa ensin ne vuorot joissa on enämpi matkustajia ha suurin tartuntariski. Julkinen liikenne on nyt muutenkin historiaa ja syytä ajaa alas vuoden kuluessa kokonaan. Autoilun verohelpotuksilla ja taksiseteleillä pärjätään itseajavan tilausautoilun kehittymiseen asti mutta tautulaatikoiden tukeminen pitää loppua niin raiteilla, maanteillä kuin ilmassakin. Jonkun turhan Kajaanin lentoaseman kustannuksilla ylläpidetään paljon tehohoitokapasiteettia.