Oulun Ideaparkin kolmihenkinen johtotiimi uusiksi: Kauppakeskusjohtaja Petri Häli irtisanoutui ja siirtyy Seinäjoen uuden jättikeskuksen johtoon

Oulun Ritaharjussa toimivan kauppakeskus Ideaparkin johto on menossa uusiksi.

Kauppakeskusjohtajana toiminut Petri Häli siirtyy toimitusjohtajaksi Seinäjoelle avautuvaan uusimpaan Ideaparkiin. Sitä rakentaa Lehto Groupin tytäryhtiö.

Häli kertoo, että hän on irtisanoutunut ja tekee vielä osan ajastaan töitä Oulussa ennen kuin siirtyy helmikuun alussa lopullisesti Seinäjoelle.

Samalla myös kolmihenkisen johtotiimin kaksi muuta jäsentä ovat Hälin mukaan siirtymässä urallaan eteenpäin.

Hallintopäällikkö ja markkinoinnista vastaava kauppakeskuskoordinaattori lopettavat suunnilleen samoihin aikoihin kuin hän itse, Häli kertoo.

– He ovat tehneet omia ratkaisujaan.

Petri Häli sanoo, ettei hänen lähtöönsä liity mitään dramaattista, vaan asia on ollut suunniteltuna jo pitkään.

Hänen mukaansa Ideapark Oulu ei osoita hiipumisen merkkejä. Oulun kauppakeskus on toiminut syksystä 2014, ja se oli Lempäälän jälkeen toinen Suomen Ideaparkeista.

– Kasvua on ollut koko ajan ja tulevaisuuden investointisuunnitelmat ovat olemassa.

Liikemies Toivo Sukarin yhtiön rakennuttama Oulun Ideapark on ollut ruotsalaisomistuksessa loppukesästä 2016, kun sijoitus- ja varainhoitoyhtiö Avant Capital Partners yhdessä Alma Property Partnersin kanssa osti sen Sukari Konserni Oy:ltä.

Kauppahinta oli Sukarin mukaan "kymmenissä miljoonissa".

Siirtyminen Seinäjoelle tarkoittaa, että Häli palaa "kotiin" eli takaisin Sukari Konsernin leipiin.

Kaupunkiin avataan vähän alle vuoden kuluttua eli ensi marraskuussa jättimäinen Ideapark, joka on noin 2,5 kertaa Oulun Ideaparkin kokoinen. Kokoa on noin 66 000 neliömetriä, ja siihen on suunniteltu tilat noin sadalle liiketilalle.

– Minulla ei ole tarkempaa tietoa omistajien tulevista Oulun kauppakeskuksen johtamisjärjestelystä sen jälkeen kun siirryn Seinäjoelle. Todennäköisesti täällä tarvitaan edelleen paikallinen johtaja.

Omistaja tekee omat rekrytointinsa, Häli toteaa.

– Varmaankin prosessit ovat jo olleet käynnissä.

Oulun Ideaparkissa meni rikki neljän miljoonan kävijän raja vuonna 2017.

Kaleva kertoi lokakuussa 2018, että tyhjää liiketilaa Oulun Ideaparkissa oli alle prosentti.

Häli kommentoi tuolloin Kalevalle, että kauppakeskusten kilpailutilanne Oulussa on näyttää "hyvinkin tasapainoiselta". Hälin arvion mukaan Ouluun tuskin mahtuisi enää nykytilannetta enempää kauppakeskuksia.