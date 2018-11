Oulun hätäkeskuspäivystäjät: Emme osaa käyttää tarpeeksi uutta tietojärjestelmää, joka tulee käyttöön torstaina – Päällikön mielestä kaikki tehtävissä oleva on tehty

Liki puolet Oulun hätäkeskuksen päivystäjistä kokee, etteivät he osaa käyttää tänään torstaina käyttöön otettavaa uutta hätäkeskustietojärjestelmää Ericaa riittävän hyvin.

Yhteensä 32 Oulun hätäkeskuksen päivystäjää on allekirjoittanut hätäkeskuksen johdolle lauantaina toimitetun sähköpostin, jossa he kertovat tarvitsevansa lisää henkilökohtaista tukea sen käyttöön.

Päivystäjien mukaan he eivät ole koulutuksessa käyttäneet Ericasta käyttöön otettavaa versiota ja he katsovat, että he eivät kykene tekemään sillä työtä itsenäisesti.

– Valmiudet ja osaaminen ovat sillä tasolla, että emme voi vastata hätänumeroon ja käsitellä puhelua Ericalla ilman henkilökohtaista tukea.

Hätäkeskuspäivystäjä Arto Pirttimaan allekirjoitus on listan ensimmäinen. Hän sanoo, että Ericaan on saatu kahden vuoden aikana koulutusta mutta sen eri versioilla.

– Emme osaa käyttää riittävän hyvin nyt käyttöön otettavaa ohjelmistoversiota. Osaaminen on erittäin hataralla pohjalla.

Pirttimaan mukaan osa Ericaan liittyvistä ohjeista ja oppaista saatiin vasta viime viikolla.

– Niitä ei ole käyty kootusti läpi, mutta niiden mukaan meidän pitäisi osata jatkossa toimia.

Päivystäjää pelottaa ryhtyä ottamaan vastaan puheluita

Arto Pirttimaa on työskennellyt hätäkeskuksessa vuodesta 1990 lähtien ja toimii tällä haavaa vuoromestarina.

– Minua pelottaa ryhtyä ottamaan puheluita vastaan Ericalla. En hallitse sitä vielä riittävän hyvin ja pelkään, että apu viivästyy sen vuoksi.

Pirttimaan uskoo, että osaamisvaje tulee näkymään jatkossa hätäpuhelujen soittajille.

– Jatkossa 112-numeroon soittava joutuu ehkä odottamaan vastausta kauan, koska Ericalla käsiteltäessä puhelut tulevat aluksi pitenemään. Päivystäjiä ei kuitenkaan ole määrällisesti aiempaa enempää vaikka elämme vilkkainta pikkujouluaikaa.

Oulun hätäkeskuksen johto ei ole Pirttimaan mielestä ottanut työntekijöidensä huolta osaamisestaan riittävän vakavasti, saati vaatimusta saada lisää henkilökohtaista perehdytystä.

– Tilanne on todella vakava. Olen erittäin huolestunut kansalaisten turvallisuudesta kun he joutuvat soittamaan hätäkeskukseen.

Päällikkö: Uuden tulo jännittää ja kuohuttaa

Oulun hätäkeskuksen päällikkö Jukka Alenius kertoo, että päivystäjiä on yhteensä noin 70. Hänen mukaansa henkilöstöä on valmennettu uuden järjestelmän käyttöön vaiheittain. Vuonna 2016 verkkokurssilla alkanutta opetusta seurasi Hätäkeskuslaitoksen koulutusohjelman mukainen lähiopintokokonaisuus käytännön harjoitteluineen.

Osalla peruskoulutus kesti viisi päivää ja käyttöönoton lähestyessä pidetty käyttöönottokoulutus kolme päivää. Myöhemmin mukaan tulleet henkilöt ovat saaneet näiden koulutusten yhdistetyn version.

Asiantuntijat ovat kouluttaneet hätäkeskuksen väkeä viranomaisten tehtävänkäsittelyohjeisiin ja Erica on ollut esillä myös esimiespäivillä. Tämän lisäksi henkilöstölle on järjestetty erilaisia kertauskoulutuksia, jotka ovat tälläkin hetkellä käynnissä. Sitä jatketaan edelleen Erican käyttöönoton jälkeen tarpeen mukaan.

– En väitä, että heidän huolensa olisi aiheeton. Mutta olemme tehneet kaiken sen, mitä meidän resursseillamme tässä virastossa on tehtävissä. Osaltaan kyse on varmaankin myös siitä, että uuden tulo jännittää ja kuohuttaa.

Päällikön mielestä kansalaisten ei tarvitse olla miltään osin huolissaan hätäpuheluihin vastaamisesta.

– He voivat olla turvallisin mielin, ihmisten turvallisuutta ei vaaranneta missään tapauksessa. Kaikki on saatu valmisteltua hyvin ja pääsemme liikkeelle turvallisesti.