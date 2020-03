Oulun dronekisan voitto toista kertaa peräkkäin Latviaan – "Tämä on ehdottomasti lempipaikkani kisata"

Race of Drones Oulu -kilpailun voitti toista kertää peräkkäin latvialainen Tomass ”ToPe” Pētersons.

Perjantaina Ouluhallissa käydyssä kisassa ei ollut koronavarotoimien vuoksi yleisöä, mutta tapahtumasta oli livelähetys internetin välityksellä.

Ammatikseen dronea lennättävä Pētersons sanoi pitävänsä Oulusta kisapaikkana.

– Tämä on ehdottomasti lempipaikkani kisata. Myös viime vuonna täällä oli mahtavaa, ja järjestelyt on hoidettu hienosti. Rata on todella hieno, hän kertoo tiedotteessa.

Toiseksi kisassa tuli eteläkorealainen Joonweon ”JoonFPV” Choi ja kolmanneksi latvialainen Kristaps ”KP” Pētersons. Finaalissa lensi myös sinivalkoista väriä, kun Suomen Aleksi ”aleksi15” Rastas selviytyi neljän parhaan joukkoon.

Kilpailijoita kisassa oli yhteensä 35.

Oulun tilaisuus oli dronelennätyksen maailmancupin ensimmäinen osakilpailu.

– Tapahtuma onnistui niin kuin oli suunniteltu. Mitään suuria muutoksia näin lyhyessä ajassa ei edes ehditty tehdä. Hieman enemmän panostimme finaalikarsintojen live streamin sisältöön, jotta myös katsojat kotisohvalla pääsivät kisatunnelmaan, kommentoi tapahtumasta vastaava BusinessOulun Hanna Mattila erityistilannetta.

Livelähetystä juonsivat FPV Finlandin puheenjohtaja Ari-Pekka Repo sekä Oulun Suurlähettiläs Ernest Lawson, joka myös haastatteli kilpailijoita ja jakoi palkinnot kisan kolmelle parhaalle.

– Puitteet olivat jopa paremmat kuin viime vuonna. Pilottien kanssa toiminta oli aivan loistavaa, oikeastaan mitään teknisiä ongelmia ei ilmennyt. Kaikilla oli hauskaa, ja toivottavasti myös yleisöllä oli hauskaa streamin välityksellä. Toivon, että kisa järjestetään vielä uudestaankin, Repo kommentoi.