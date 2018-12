Oulun aikeet esiopetusryhmien kasvattamisesta saivat pienten päiväkotien yrittäjät takajaloilleen – Sivistysjohtaja: "Saattaa olla yrittäjille vaikutuksia"

Esikouluikäiset voivat olla jo 13 lapsen ryhmissä,opetuksen tai lapsen henkisen kasvun siitä mitenkään häiriintymättä. Ei esikoulua seuraavana vuonna,siellä ykkösluokalla enää ole 8 lapsen luokkia, ja kyse on nimenomaan ryhmääntymisen opettelusta.

Nyt kaupunki on tekemässä viisasta ratkaisua, jolla säästetään veronmaksajien rahoja, ja opetetaan lapset toimimaan ryhmässä.

Päiväkotibisnes on erittäin tuottoisaa, yhteiskunnan voimakkaasti tukemaa liiketoimintaa, ja yrittäjillä on mielestäni hiukan kyseenalainen ja ontuva tyyli käyttää lapsia kilpenä, kun kumminkin kyse on vain oman bisneksen hiipumisen aiheuttamasta huolesta, ei siitä että kuusivuotias lapsi nyt jotenkin uhriutuisi,joutuessaan olemaan hieman isommassa ryhmässä, jossa ei varmasti olisi riskiä opetuksen laadun heikkenemisestä.

Miksikö tätä riskiä ei ole ? No syystä että syksyllä alkavista ekaluokista ei taida löytyä näitä yksityisiä ekaluokkia, kahdeksan lapsen luokkakoolla.