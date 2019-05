Oulun kaupunginkirjaston ennakkoäänestyspaikalla epäillään sattuneen rikos eduskuntavaalien viimeisenä ennakkoäänestypäivänä. Poliisi ja syyttäjä tekivät päätöksen esitutkinnan aloittamisesta perjantaina.

Ennen kello 20 äänestämään saapuneet henkilöt poistettiin äänestyspaikalta äänestysajan päätyttyä klo 20, vaikka vaalilain mukaan heidän olisi pitänyt saada äänestää.

Rikosylikomisario Markus Kiiskisen mukaan asiassa on syytä epäillä rikosta, minkä johdosta Oulun poliisilaitos on päättänyt käynnistää asiasta esitutkinnan, jossa nimikkeenä on vaalituloksen vääristäminen.

Esitutkinta pyritään suorittamaan kesään mennessä, jonka jälkeen syyttäjä tekee päätöksensä syytteen nostamisesta.

Kiiskinen ei ota vielä kantaa epäiltyjen määrään.

– Selvitämme osallisten lukumäärän ja heidän roolinsa. Monia asioita on vielä auki. Onko esimerkiksi olemassa henkilöä, jota vastaan voidaan nostaa syyte?

Rikostutkintaan johtanut välikohtaus sattui Oulun kaupunginkirjastolla eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen yhteydessä tiistaina 9. huhtikuuta. Jonosta poistettiin kymmeniä ihmisiä.

Rikoslain mukaan vaalituloksen vääristämisestä voi seurata sakkorangaistus tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Vaikuttiko vaalitulokseen?

Vaalilain isäksikin mainittu ministeri Lauri Tarasti kummastelee Oulun ennakkoäänestyssotkua. Hänen mukaansa vaalilaki on yksiselitteinen ja vaalitoimitsijoille annetaan tarkat ohjeet.

– Eri asia on sitten, jos niitä ohjeita ei lueta huolellisesti.

Tarastin mukaan vaalitulos voitaisiin jopa mitätöidä ja vaalit uusia Oulun vaalipiirin osalta, jos katsottaisiin, että niin moni ei voinut käyttää äänioikeuttaan, että se vaikutti vaalitulokseen.

– Kuulemani faktat huomioon ottaen en koe, että kyseessä olisi ollut sellainen tilanne. Vasten tahtoaan äänestämättä jääneiden määrän pitäisi olla pikemminkin satoja kuin kymmeniä. Mutta jos asiaa menee oikeuteen, siellä päätetään.

Tarasti uskoo, että moni jonosta poistetuista pystyi kuitenkin äänestämään varsinaisena vaalipäivänä.

Myös oikeusministeriön vaalijohtajan Arto Jääskeläisen mukaan se, mitä mahdollisesta vaalituloksen vääristämisestä seuraa on kokonaan oikeuden päätettävissä.

Poliisi selvitti myös Jyväskylässä, onko kaupungin yhdellä ennakkoäänestyspaikalla toimittu lain vastaisesti, kun kaikki äänestämään pyrkineet eivät ehtineet äänestää. Poliisin mukaan rikoksen kynnys ei ylittynyt.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Olavi Saunamäki kertoo, että ostoskeskuksessa sijaitseva Jyväskylän ennakkoäänestyspaikka on erilainen kuin Oulun pääkirjaston ennakkoäänestyspaikka.

– Ostoskeskuksessa varsinaisen äänestyspaikan rajat ovat epämääräiset. Oli siis vaikea todeta, kuka odotti äänestämään pääsyä ja kuka oli paikalla muuten. Ratkaisevaa on kuitenkin se, ettei kukaan ole väittänyt, ettei voinut äänestää sen takia, että hänet poistettiin jonosta. Kukaan ei myöskään tehnyt asiassa poliisille tutkintapyyntöä.