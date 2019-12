Oululaisten viime tingan jouluvalmistelut hyvässä vauhdissa – Alkossa ja kuusikaupoilla riittää yhä vilskettä

Hyväntuuliset ihmiset tekivät viimeisiä jouluhankintojaan vielä maanantaina.

Sade vihmoo Oulun kauppatoria, mutta se on sivuseikka.

Kuusi on saatava hinnalla millä hyvänsä. Nyt ollaan kuitenkin jo pahasti myöhässä.

– Yleensä kuusi on hankittu jouluaattona, Jouko Laitinen sanoo vaimoaan vilkuillen.

Täystyrmäys on tosiasia.

– Älä höpötä. Yleensä kuusi on hankittu päiviä ennen aattoa, mutta nyt hankinta jäi miehen kiireiden takia viime tinkaan, Eija Konttijärvi nauraa.

Tänä vuonna kuuseen onkin syytä panostaa. Laitinen ja Konttijärvi viettävät ensimmäistä jouluaan mummona ja pappana.

– Lapsenlapsi on 1,5 kuukauden ikäinen. Se on tuonut hieman enemmän joulumieltä. Kuusen juurelle asetellaan muutamia lahjoja, mutta pidämme järjen päässä, Konttijärvi hymyilee.

Jouko Laitinen ja Eija Kontijärvi ovat ostaneet joulukuusen jo kymmenen kertaa peräjälkeen. Normaalisti kuusi on pirtissä jo hyvissä ajoin, mutta tänä jouluna kuusen hankkiminen jäi viime tinkaan. KUVA: Anna-Mari Kilpijärvi

Konttijärvi ja Laitinen ovat päätyneet ostokuuseen jo kymmenen vuotta peräjälkeen. Pariskunnan mukaan edellinen kuusenhakureissu metsän siimeksessä oli kaikilta osin järkyttävä. Lisäksi kuusi oli hirveän näköinen.

Torilla kuusia myyvän Petri Karjalaisen mukaan kuusien menekki aattoa edeltävänä päivänä vaihtelee vuosittain.

– Myyntimäärät riippuvat siitä, miten aatto ajoittuu viikonlopun kanssa. Tänä talvena olemme myyneet aikalailla normaalin määrän, Karjalainen kertoo.

Suomalaiset ovat joulukuusien suhteen perinteitä noudattavaa kansaa. Joulun ykköshitin ihannemitta on noin kaksi metriä.

– Tuuheus on tärkeä kriteeri. Tuoreus, kauneus ja kotimaisuus ovat myös tärkeitä juttuja.

Oulun kauppatorilla sijaitsevassa H.Kuhan kojussa oli kova kuhina maanantaina, kun ihmiset hamstrasivat kalaa joulupöytiinsä. KUVA: Anna-Mari Kilpijärvi

Jos Karjalainen on aatonaattona kiireinen, samaa voi sanoa myös keskustan Alkon työntekijöistä.

Putiikissa käy täysi kuhina vain tunti aukioloajan jälkeen. Ihmiset jonottavat juhlajuomiaan hyväntuulisina.

– Kauppa kävi reippaasti jo viikonloppuna, mutta aatonaattona on varmasti kiire, hyllyjä täyttävä Salla Sallmen sanoo.

Ihmiset olivat sankoin joukoin liikkeellä aatonaattona kauppakeskus Valkeassa KUVA: Anna-Mari Kilpijärvi

Sallmenin mukaan ihmiset hamuavat joulupöytiinsä koko ajan laadukkaampia juomia. Viinit nauttivat suurta suosiota.

– Asiakkaista aistii sen, että kyseessä on vuoden juhlavin tapahtuma. Ihmiset haluavat oman viinin kullekin ruokalajille. He haluavat, että ateria onnistuu kokonaisuutena. Juomia hankitaan myös lahjaksi.

Lahjapullojen lisäksi pukki voi yllättää ihmiset mitä erilaisimmilla toiveilla. Kauppakeskus Valkeassa aatonaattoa viettävän Olavi Kurkelan, 4, mielessä on eräs harras toive.

– Tosi iso sininen lohikäärme.

Kilttinäkin on oltu, ainakin viime aikoina.

– Vähän on ollut kiltteyden kanssa ongelmia, mutta joulupukilla uhkailu on tehonnut. Loppumetreillä on menty parempaan suuntaan, isä Jussi Kurkela naureskelee.