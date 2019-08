Oululaisen Chempoliksen myymän biojalostamon rakennustyöt ovat käynnissä Intiassa – ensimmäinen laatuaan koko maailmassa

Oululaisen Chempoliksen myymän biojalostamon rakennustyöt ovat käynnissä Intiassa. Laitos on ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Oululaisen Chempolis Oy:n teknologiaan perustuvan biojalostamon rakentaminen Intiaan etenee.

– Hankkeen rahoitus on kunnossa ja rakennustyömaa on täyttä häkää käynnissä, Chempoliksen toimitusjohtaja Tomi Honkala sanoo.

Biojalostamon rakennustyöt Intiassa ovat alkaneet viime syksynä. Laitoksen perustukset on tehty.

– Äskettäin oli toistakymmentä intialaista täällä Oulussa. Täällä käytiin projektiasioita tiukasti läpi, teknisiä asioita lähinnä. Pitkän toimitusajan laitteet, muun muassa voimalaitos ja keittimet, joissa toimitusaika on tyypillisesti 12–16 kuukautta, aletaan syksyn aikana hankkia ja tilata, Honkala kertoo.

Laitoksen pitäisi olla toiminnassa vuonna 2021.

– Riippuu paljon siitä, minkälaisiin toimitusaikoihin laitevalmistajat pystyvät, Honkala sanoo.

Chempolis myi viime vuoden keväällä teknologialisenssin Intiaan biojalostamon rakentamiseksi.

Chempolis, Chempoliksen suurin omistaja Fortum ja Intian valtion omistama öljy-yhtiö Numaligarh Refinery Limited (NRL) perustivat yhteisyrityksen, joka rakentaa maailman ensimmäisen bambua hyödyntävän biojalostamon Koillis-Intian Assamin osavaltioon.

50 prosenttia yhteisyrityksestä omistava NRL vastaa tehtaan operatiivisesta toiminnasta. Fortumin omistusosuus yhteisyrityksestä on 28 prosenttia ja Chempoliksen 22 prosenttia.

Investoinnin suuruus on yhteensä 160 miljoonaa euroa.

Chempoliksella oli maanantaina Oulussa vieraana Numaligarh Refinery Limitedin toimitusjohtaja S. K. Barua.

Hän vakuutti tyytyväisyyttään hankkeeseen ja Chempoliksen teknologiaan.

– Tämä on meille hyvin tärkeä projekti. Me uskomme, että projekti on taloudellisesti hyvin elinvoimainen.

Intian valtion tavoitteena on lisätä vuonna 2021 bioetanolin osuus polttoaineesta 10 prosenttiin nykyisestä 3,3 prosentista.

Baruan mukaan Chempoliksen tekniikalla toteutettava etanolitehdas on sikälikin hyvä investointi, että se tuottaa useita muitakin tuotteita. Huomionarvoista on hänen mukaansa sekin, että se antaa toimeentuloa intialaisille viljelijöille bambunviljelyn kautta.

Baruan mukaan on mahdollista, että heille voisi hyvinkin tulla vaikkapa 2–3 muuta uutta tehdasta Chempoliksen tekniikalla.

– Teknologia on uutta ja vaatii hieman aikaa. Olen sanonut, että katsotaan kaksi vuotta ja sitten voitaisiin perustaa toinen tehdas.

Nyt käynnissä oleva Intian projekti on Chempolikselle tuiki tärkeä. Vuosikymmenien tuotekehityksen ja markkinoinnin jälkeen vihdoin on saatu ensimmäinen kauppa.

Valtiokin on tukenut yhtiön tuotekehitystä vuosien mittaan miljoonilla euroilla.

Intian laitoksesta tulee Chempolikselle referenssilaitos, jonka jälkeen myynnin muillekin luulisi olevan helpompaa.

– Fiilikset ovat hyvin positiiviset. Meillä on tärkeintä, että tämä projekti onnistuu ja siihen käytetään paljon resursseja. Toki samaan aikaan käydään keskusteluja ja valmistellaan myös muita hankkeita asiakkaiden kanssa. Teemme Oulussa demolaitoksella asiakkaille kokeita, Honkala sanoo.

Chempoliksen henkilökunnan määrä on nyt lähes 30. Puolitoista vuotta sitten henkilöstöä oli 20. Edelleenkin on rekrytointitarpeita, Honkala sanoo.