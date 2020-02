Oululainen varavaltuutettu Kati Jurkko siirtyy SDP:stä kokoomukseen

Oulun kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna ja kaupunginhallituksen varajäsenenä toiminut Kati Jurkko vaihtaa puoluetta.

Jurkko on toiminut useissa luottamustehtävissä ja ollut vaaleissa ehdolla SDP:n listalla. Jurkko kertoo nyt vaihtavansa puoluetta ja liittyvänsä kokoomukseen. Hän on antanut sitoumuksensa, että on kokoomuksen ehdokkaana kuntavaaleissa vuonna 2021.

Yrittäjänä työskentelevä 43-vuotias Jurkko sanoo, että kokoomuksen kautta hän voi toimia tehokkaimmin tavoitteidensa edistämiseksi.

– Yrittäjyys on yksi keskeinen keino luoda oululaisten arkeen vahvaa kivijalka ja koen, että Kokoomuksen joukkueessa on Oulun kunnallispolitiikassa paras väylä vaikuttaa minulle tärkeisiin asioihin, Jurkko sanoo kokoomuksen tiedotteessa.