Oululainen sarjakuvantekijä Sami Nyyssölä ammentaa stereotypioista – Vitseistä vääntyi kirja suomen kielen opetteluun

Oululainen sarjakuvatekijä Sami Nyyssölä murehtii seuraavaksi ilmastoahdistusta.

KUVA: Jarmo Kontiainen

Oululainen graafinen suunnittelija Sami Nyyssölä sai hiljattain hykerryttävän viestin Facebook-seinälleen. Hänen viime vuonna ilmestynyt kirjansa Learn Finnish Without Studying oli singahtanut suoraan joulukuun myydyimmäksi teokseksi alan erikoisliikkeessä eli Turun sarjakuvakaupassa.

– Myös suoraan lukijoilta on tullut kiitosta, Nyyssölä myhäilee.

Teoksen takakansi tiivistää kirjan idean näin: ”Tutustu suomalaisiin ja heidän kieleensä – opi puhumaan sanatta ja löydä kärsivällisyyden vauhdikkuus.”

Kielen opettelun opas tuo mieleen maailmalla suurta suosiota saavuttaneet Karoliina Korhosen Finnish Nightmares -sarjakuvat. Niiden päähenkilö, Väinämöisen lakkia päässään pitävä Matti, kokee kiusallisina kaikki sosiaalisuutta vaativat tilanteet.

Nyyssölän teoksessa lukijaa perehdytetään suomalaisuuden syvimpään olemukseen esittelemällä muun muassa suomalaista kahvi-, sauna-, kirosana- ja juopottelukulttuuria.

Niin Korhosen kuin Nyyssölänkin teoksissa ammennetaan aineksia suomalaisuuteen liittyvistä stereotypioista.

Sami Nyyssölä kertoo, että Learn Finnish Without Studying alkoi muotoutua hänen omien kokemustensa pohjalta. Se on syntynyt tilanteista, joihin vieraaseen kulttuurin tutustuva on yleensä ennemmin tai myöhemmin törmännyt.

– Kirja koostuu vitseiksi muodostuneista hoksaamisjutuista. Sellaisia ovat esimerkiksi suomen kielen lukuisat verbimuodot, joita on joutunut selittämään ulkomaalaisille kavereille aina uudestaan ja uudestaan.

Nyyssölä haluaa kannustaa kirjansa lukijoita rentoon kielenoppimiseen.

– Yksi isoimpia esteitä vieraan kielen oppimisessa on se, että opiskelu jännittää ja pelottaa. Mutta jos siihen saa mukavan alun, sitä on helpompi jatkaa.

Nyyssölää itseään ovat kiinnostaneet vieraat kielet ja kulttuurit oikeastaan aina.

– Englannin, ruotsin ja saksan kielen taidot ovat kouluopetuksen perua. Ranskaa ja japania olen opiskellut omatoimisesti.

Japanin taidoista oli hyötyä varsinkin siinä vaiheessa, kun Nyyssölä oli vuoden vaihto-opiskelijana Yamaguchi Prefectural Universityssa Japanissa. Japanilaiset arvostivat sitä, että vieraasta kulttuurista tuleva osasi jo valmiiksi heidän kieltään.

KUVA: Jarmo Kontiainen

Hieman toisenlaiseen aasialaiseen kulttuuriin Nyyssölä tutustui parisen vuotta sitten, kun hän oli työharjoittelijana YK:n hankepalveluiden toimistossa UNOPSissa Myanmarissa. Puolen vuoden pestin aikana Nyyssölä teki muun muassa terveydenhuoltoon ja ravitsemukseen liittyvää kampanjamateriaalia.

Myanmarissa Nyyssölä pärjäsi englannilla ja elekielellä.

Graafista suunnittelua Lapin yliopistossa opiskelleen ja sarjakuvien parissa pienestä pitäen viihtyneen Nyyssölän mielestä hänen viimesyksyinen teoksensa ei ole niinkään tyylipuhdas sarjakuva-albumi kuin ”äärimmäisen kuvitettu kirja”.

Sarjakuva-albumin Nyyssölä julkaisi muutama vuosi sitten yhdessä Anssi Vieruahon kanssa. Kaksikon tekemä albumi 24 päivääkertoo irakilaisten turvapaikanhakijoiden matkasta Suomeen.

Teos julkaistiin sittemmin myös englanninkielisenä käännöksenä nimellä 24 days – A Refugee’s Journey. Käännös syntyi yhteistyössä Nyyssölän entisen opiskelupaikan Lapin yliopiston kanssa.

Seuraavan teoksen aihe muhii jo mielessä, Nyyssölä paljastaa. Kyseessä on ”tarinavetoinen ja scifi-henkinen” sarjakuva-albumi, ja sen työnimi on paljonpuhuva: Hiilijalanjälkeen jääneet.

– Ilmastonmuutos kyseenalaistaa meidän jokaisen suunnitelmia, arvoja ja elämää perustavanlaatuisesti. Ilmastonmuutokseen liittyvästä ilmamastoahdistuksesta on siitäkin tullut iso asia. Seuraavaksi haluankin pohtia sitä omasta puolestani – ja samalla voin murehtia asiaa myös lukijoiden kanssa.